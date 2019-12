Rosja odwoła się od decyzji WADA. Putin: jest niesprawiedliwa i niezgodna z prawem

WADA nałożyła sankcje na rosyjskich sportowców do 2023 roku

09.12.2019 l - Informacja jest na czołówkach internetowych wydań gazet, ale Rosjanie nie są zaskoczeni, zdecydowanie się tego spodziewali. Komisja WADA już wcześniej sugerowała bardzo surowe sankcje, które mają pokazać Rosji, że nie jest to zabawa w kotka i myszkę - mówi z Moskwy o decyzji WADA Andrzej Zaucha, reporter Faktów TVN.

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) ukarała Rosję za stosowanie dopingu u sportowców czteroletnim zakazem uczestnictwa w igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach światowych. Zakaz nie dotyczy rozgrywek organizowanych przez UEFA. W przypadku zaś imprez światowych implementacja zakazu może się różnić. Na pewno - o ile decyzja nie zostanie uchylona w apelacji przez Sportowy Trybunał Arbitrażowy - nie będzie na nich oficjalnie rosyjskich reprezentacji, rosyjskiej flagi i hymnu. Indywidualni sportowcy z Rosji mogą zostać dopuszczeni do udziału w zawodach pod neutralną flagą. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

- To co uczyniła WADA to jest kierunek bardzo dobrze obrany, ale ja bym widział rozszerzenie tych działań o innych sportowców. Uważam, że ci sportowcy, którzy mają przeszłość dopingową, powinni być raz na zawsze wykluczeni z igrzysk - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Szymon Ziółkowski, lekkoatleta, mistrz olimpijski w rzucie młotem z Sydney. Skomentował w ten sposób decyzję Światowej Agencji Antydopingowej dotyczącą wykluczenia Federacji Rosyjskiej na cztery lata z najbardziej prestiżowych imprez sportowych. - Była pewność, że ta kara będzie wyglądała w taki sposób - dodał drugi gość programu Maciej Petruczenko z "Przeglądu Sportowego".

Dwunastu członków Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) jednogłośnie podjęło decyzję o wykluczeniu Rosji z igrzysk olimpijskich i innych największych światowych imprez sportowych na cztery lata. Rosja może się od niej odwołać w ciągu trzech tygodni do Sportowego Trybunału Arbitrażowego. Od kilku lat Rosja boryka się ze skandalem dopingowym, który miał mieć tam charakter systematyczny. WADA stwierdziła, że w moskiewskim laboratorium antydopingowym w dodatku zacierano ślady fałszowania wyników.

- RUSADA złoży apelację w sprawie decyzji WADA w ciągu 10-15 dni - zaznaczył szef rady nadzorczej Rosyjskiej Agencji Antydopingowej Aleksander Iwlew, cytowany przez agencję prasową TASS.

Szef nie widzi nadziei

Premier Rosji o decyzji WADA. "Kontynuacja histerii antyrosyjskiej" Dmitrij... czytaj dalej » Formalnie rada nadzorcza wydała zalecenie dotyczące odwołania, które zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu do końca grudnia. Media zaznaczają jednak, że zatwierdzenie tej decyzji będzie formalnością, bowiem już wcześniej większość członków Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego i Rosyjskiego Komitetu Paraolimpijskiego zapowiedziała, że chce złożenia apelacji.



Szef RUSADA Jurij Ganus, który nie jest członkiem rady nadzorczej, przyznał z kolei, że nie widzi żadnych szans na to, by odwołanie dało pomyślny dla Rosjan efekt.

"Decyzja niesprawiedliwa i niezgodna z prawem"

Decyzję WADA w czwartek skomentował również prezydent Władimir Putin.



Na dorocznej konferencji prasowej w Moskwie Putin powiedział, że decyzja WADA jest nie tylko niesprawiedliwa, ale również niezgodna z prawem i zdrowym rozsądkiem. Argumentował, że restrykcje wobec Rosjan podjęto już wcześniej, w związku z poprzednimi igrzyskami olimpijskimi.



Smutek rosyjskiej mistrzyni świata. "To, co się stało, jest hańbą" Wątpiła w... czytaj dalej » Putin oświadczył, że wszelka kara powinna być indywidualna i postawił pytanie, jak można nakładać sankcje na tę większość sportowców, która - jak ocenił - jest "czysta".

Sankcje do 2023 roku

9 grudnia w związku z aferą dopingową w rosyjskim sporcie, WADA - której szefem od 1 stycznia będzie Witold Bańka - wykluczyła ten kraj z igrzysk w Tokio w 2020 i zimowych w Pekinie w 2022 roku. Oznacza to, że rosyjscy sportowcy nie będą mogli startować w wielkich imprezach w swoich barwach, ale możliwy jest ich występ pod neutralną flagą, podobnie jak w ubiegłym roku na zimowej olimpiadzie w Pjongczangu, i podobnie jak w 2016 roku w Rio de Janeiro, gdzie to zastrzeżenie dotyczyło części zawodników.



Sankcje mają obowiązywać do 2023 roku i obejmują również inne największe imprezy międzynarodowe, w tym mistrzostwa świata. W ciągu czterech najbliższych lat Rosja nie będzie mogła również organizować najważniejszych imprez.