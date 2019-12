Kubica zakończył testy w DTM. "Wspaniale było go widzieć"

Testy trwały od środy do piątku. Kubica nie jeździł tylko pierwszego dnia. Jego czasy okrążeń i pozostałych kierowców zostały utajnione. Jeśli jakieś rezultaty docierały, to z nieoficjalnych informacji.

Według nich Kubica w czwartek pokonał 128 okrążeń - najszybsze w tempie 1:33,044, będąc o 0,354 s wolniejszy od Marca Wittmanna, trzeciego zawodnika poprzedniego sezonu DTM. Niemiec w trakcie jazd testowych również miał do dyspozycji auto BMW.

"Ekscytujące" testy

W piątek polski kierowca - jak podał portal powrotroberta.pl - był ponoć jeszcze szybszy, osiągając najlepszy rezultat ze wszystkich zawodników BMW przez trzy dni testów.



"Gdybyśmy mieli opisać testy DTM w Jerez de la Frontera jednym słowem, byłoby to: ekscytujące! Wspaniale było widzieć Roberta Kubicę za kierownicą BMW M4 DTM. Pozostali kierowcy - Nick Yelloly, Philipp Eng i Marco Wittmann - również wykonali niesamowitą pracę" - napisał zespół BMW w mediach społecznościowych.



Kubica: miałem sporo frajdy

- Dawno nie jeździłem autem wyścigowym z dachem, choć DTM bardziej przypomina te z F1. Każda maszyna, w tym przypadku model M4 DTM, ma swoją charakterystykę. Wydaje się inna, ale od razu poczułem się w niej dość dobrze i pewnie. Miałem sporo frajdy z jazdy - mówił Kubica w czwartek, cytowany przez autosport.com.



Co dalej? Jens Marquardt, szef BMW Motorsport, wyznał przed rozpoczęciem testów, że w Jerez będzie chciał dokładnie przyjrzeć się kierowcom, w tym Kubicy, który ostatni raz prowadził auto DTM w 2013 roku. Być może jeszcze w grudniu, a prawdopodobnie w styczniu zapadnie decyzja o wyborze dwóch zawodników, którzy będą reprezentować niemiecką ekipę w sezonie 2020.



35-letni Kubica nie tak dawno zakończył sezon Formuły 1, jeżdżąc w barwach Williamsa, dla którego wywalczył jeden punkt (jego kolega z zespołu, Brytyjczyk George Russell nie zdobył żadnego). Ostatnio team F1 Racing Point oficjalnie potwierdził, że chce zatrudnić Polaka w roli kierowcy testowego. Taką samą propozycję Kubica ma również od zespołu Haasa, ale niewykluczone, że będzie startował w serii DTM (od Deutsche Tourenwagen Masters, czyli Niemieckich Mistrzostw Samochodów Turystycznych), równie zaawansowanej i popularnej jak F1.