Kubica wyprzedził tylko jednego rywala. Nieudane kwalifikacje na Spa-Francorchamps

Nowy start Robert Kubicy. Polski kierowca będzie się ścigał w serii DTM. DTM to najważniejsza seria wyścigowa samochodów w Niemczech. Robert Kubica mówi, że wyzwanie będzie duże, bo poziom jest tam zbliżony do tego, który zna z Formuły 1. Polak będzie w tym sezonie mocno zapracowany. Starty w DTM będzie bowiem łączył z rolą kierowcy testowego w ekipie Alfa Romeo Racing Orlen.

13.02 | Po długo wyczekiwanym, ale rozczarowującym powrocie do Formuły 1 Robert Kubica spróbuje w tym sezonie sił w prestiżowej serii wyścigów samochodowych DTM. Na czwartkowej konferencji prasowej ogłoszono, że polski kierowca, sponsorowany przez koncern Orlen, pojedzie w BMW.

2.03 | Robert Kubica zaprezentował samochód, którym będzie ścigał się w sezonie 2020 w serii wyścigowej DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). - To jedno z najtrudniejszych zadań, z jakimi przyjdzie mi się mierzyć w karierze - przyznał polski kierowca.

Frijns przejechał jedno okrążenie w czasie 2.05,625. Drugi rezultat gorszy o 0,118 s miał Szwajcar Nico Mueller (Audi RS 5 DTM), a trzeci ze stratą 0,265 był Niemiec Rene Rast (Audi RS 5 DTM).

Kubica miał problemy z podsterownością samochodu. Cztery najlepsze czasy osiągnęli kierowcy jadący Audi, dopiero na piątej pozycji znalazł się fabryczny kierowca zespołu BMW Sheldon van der Linde z RPA, który był wolniejszy od Frijnsa o 0,617 s.

Dobry trening

Kubica doskonale wypadł podczas porannego treningu, gdy na mokrej nawierzchni uzyskał czwarty czas w gronie szesnastu jeżdżących kierowców. W kwalifikacjach jeździło tylko piętnastu zawodników, na tor nie wyjechał bowiem prawnuk ostatniego władcy Austro-Węgier, arcyksiąże Ferdinand Zvonimir von Habsburg-Lothringen (Audi RS 5), który na treningu poważnie rozbił samochód uderzając czołowo w bandy.

Wyścig rozpocznie się o godz. 13.30. Trwa 55 minut plus jedno okrążenie.

Na Spa w weekend odbędą się dwa wyścigi - po jednym w sobotę i niedzielę.