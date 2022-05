Robert Kubica za kierownicą w sobotę w Eurosporcie. "Jest sporo wyzwań"

Oglądaj wyścigi World Endurance Championship w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

- Pierwszy pełny sezon w mistrzostwach świata WEC. Nowy zespół - Prema Orlen Team. Jesteśmy po pierwszym wyścigu w Sebring, który nie był łatwy, choć poszedł nam całkiem nieźle. Zakończyliśmy na czwartym miejscu, trochę pechowo, bo tak naprawdę mogliśmy jednak walczyć o zwycięstwo. Niestety czerwona flaga trochę nam pomieszała w strategii – rozpoczął Kubica, wracając do marcowych wydarzeń w pierwszej rundzie. Kubica czwarty w wyścigu 1000 mil Sebring. Burza zakończyła rywalizację Czwarte miejsce w... czytaj dalej »

Dużo wyzwań

Polak przyznał, że w tym sezonie kategoria LMP2 stoi na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o kierowców i zespoły, które dołączyły w ostatnim czasie.

- Teraz jesteśmy w SPA, potem mamy historyczny wyścig w Le Mans. Jest naprawdę dużo wyzwań. My jesteśmy debiutancką ekipą. Mamy jednak mocny skład. Mamy wszystkie puzzle do poukładania, chcemy, by wyszło jak najlepiej. Sporty motorowe, jak widzieliśmy w ubiegłym roku w Le Mans, mogą być jednak okrutne. Dlatego mistrzostwa świata są sporym wyzwaniem – podkreślił polski kierowca.

Najbliższy 6-godzinny wyścig w Spa-Francorchamps w sobotę, 7 maja od godziny 12:30 można będzie oglądać w Eurosporcie 2 oraz bez przerw reklamowych w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wszyscy zawodnicy w stawce czekają oczywiście na słynny wyścig na francuskim torze Le Mans. Dla Kubicy to również najważniejszy start.

- Mam tam pewne sprawy mam do dokończenia. Przed rokiem prowadziliśmy do ostatniego okrążenia, ale mieliśmy defekt auta. Powtórzenie ubiegłorocznego tempa nie będzie łatwym zadaniem. Miejmy nadzieję, że wynik będzie lepszy i pojedziemy o to jedno okrążenie dłużej. Le Mans jest bardzo wymagające, to 24-godzinny wyścig. Mnóstwo rzeczy może się wydarzyć. Ubiegłoroczny defekt trochę zabolał, ale czas leczy rany. Będziemy się starać o jeszcze lepszy występ albo tak samo dobry wyścig, ale bez awarii – zapowiedział Kubica.

Kalendarz długodystansowych MŚ 2022:

7 maja – Spa-Francorchamps (Belgia)

11-12 czerwca – 24-Le Mans (Francja)

10 lipca – Monza (Włochy)

11 września – Fuji (Japonia)

12 listopada – Bahrajn International Circuit (Bahrajn)