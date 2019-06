Formuła E szansą dla Kubicy? "Chyba miałby problemy z tym samochodem"

Wielkie ściganie wraca do Szwajcarii. Czas na zmagania Formuły E w Bernie Formula E promuje... czytaj dalej » Di Grassi w sezonie 2010 jeździł w ekipie Virgin Racing i miał okazję rywalizować miedzy innymi z Kubicą, który wtedy reprezentował barwy Renault. Teraz ma 34 lata i szans na powrót do najbardziej prestiżowej klasy wyścigowej świata nie ma praktycznie żadnych.

W F1 prowadzenie auta jest łatwiejsze

Być może w najbliższym czasie kierowca z Brazylii będzie mógł rywalizować w Formule z Polakiem, który teraz startuje w Williams Racing w F1.

- Dobrze znam Roberta ze wspólnego ścigania się w Formule 3 i Formule 1. To świetny kierowca, który przeżywa po powrocie trudne chwile. Oczywiście, że w przyszłości mógłby znaleźć miejsce w zespole Formuły E. Świetnie będzie się z nim znowu pościgać – mówi Di Grassi.

– Wiem, że Robert ma jednak pewne ograniczenia wynikające z jego problemów z ręką. Nie wiem, jak bardzo są one poważne, ale w Formule E nie mamy wspomagania kierownicy. W Formule 1 jest ono hydrauliczne, więc prowadzenia auta jest zdecydowanie łatwiejsze. Dla nas jest to bardzo trudne. Niektóre zakręty trzeba pokonywać z tylko jedną ręką na kierownicy. Jeżeli to jest kłopot dla Roberta, to kierowanie samochodem Formuły E może być dla niego trudniejsze niż w F1 – powiedział w rozmowie z Pawłem Kuwikiem z Eurosportu.

Weekendowe emocje w Bernie

Brazylijczyk w tym momencie zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły E. Kierowcę ekipy Audi Sport ABT Schaeffler wyprzedza jedynie broniący tytułu Jean Eric Vergne z chińskiego zespołu DS Techeetah.

Zawody w Bernie odbędą się w najbliższą sobotę. Transmisja z kwalifikacji o 13.30 w Eurosporcie 2. Wyścig o 18.00 na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.