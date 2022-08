Anna Lewandowska pod wrażeniem Roberta Karasia. "Niesamowite! Kosmos!"

Zmagania ultratriathlonistów rozpoczęły się w niedzielę.

Standardowy dystans Ironmana, najbardziej prestiżowych zawodów triathlonowych na świecie, to 3,8 km w wodzie, 180 km na rowerze i 42,2 km biegu. To już jest wyzwanie nie lada. Tymczasem Karaś walczy z dziesięciokrotnym dystansem Ironamana! Czyli: 38 km pływania, 1800 km jazdy na rowerze i 422 biegu.

Anna Lewandowska wspiera Karasia

Spośród wszystkich zawodników walczących obecnie w Szwajcarii Karaś imponuje najbardziej. W środę jedzie jeszcze na rowerze (próbuje zakończyć dystans) i zdecydowanie prowadzi w stawce.

Jego wyczyny nie umknęły uwadze m.in. Anny Lewandowskiej.

- Jestem dziś po nieprzespanej nocy, bo moja młodsza córka Laura nie chciała spać przez trzy godziny - powiedziała żona kapitana reprezentacji Polski w piłce nożnej na Instagramie. - Ale czym to jest w porównaniu z wyczynem Roberta Karasia. To co on robi, dzisiaj jest trzecia doba, obserwuję to. Wstałam rano i pierwsze co zrobiłam, to zajrzałam na jego profil oraz jego partnerki Agnieszki, by zobaczyć, czy są jakieś nowe informacje - napisała.

- To jest kosmos! To jak się mówi, że sportowcy przekraczają pewne granice, to zdecydowanie nabiera teraz innego znaczenia. Podziwiam. To niesamowicie motywujące. Oglądajcie to, co się dzieje. Mam nadzieję, że Robert da radę do końca - emocjonowała się Lewandowska.