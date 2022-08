Robert Karaś odczuwał ból po operacji i wycofał się. "Na rowerze to się uaktywniło"

31.07 | - Gdy zobaczyłem, jaki jest upał, skupiłem się na tym, żeby dobrze i w zdrowiu to skończyć - opowiadał w "Faktach po Faktach" Robert Karaś, nasz człowiek z żelaza. Fenomen, świeżo upieczony mistrz świata na dystansie potrójnego Ironmana.

18.08 Robert Karaś nie wróci już na trasę dziesięciokrotnego Ironmana w Szwajcarii. - Karetka zabrała go do szpitala. Na szczęście, jak już przekazano, nic nie zagraża zdrowiu Roberta - relacjonuje reporter Eurosportu Paweł Kuwik.

Robert Karaś zabrany do szpitala

Przed godziną 1 w nocy ze środy na czwartek Karaś ukończył dystans 1800 kilometrów (pętla licząca 200 okrążeń) na rowerze, podczas pokonywania którego we znaki dawało się potworne zmęczenie oraz żądlące osy.

Drugi etap zmagań zakończył oczywiście jako lider rywalizacji i faworyt do końcowego zwycięstwa.

Robert Karaś w szpitalu. "Lekarze zakazali kontynuowania wyścigu w obawie o życie" Robert Karaś... czytaj dalej » W czwartek rozpoczął też ostatnią część walki - 422 kilometry biegu, czyli ponad trzysta pętli po 1,2 km każda. Przed godziną 16 miał już w nogach 65 kilometrów. Wtedy zdecydował się na przerwę i obiad.

Tuż przed godziną 18.00 okazało się, że Karaś nie wystartuje w dalszej części wyścigu. Lekarze nie dopuścili go do startu. "Lekarze zakazali kontynuowania wyścigu w obawie o życie! Był na granicy, a to wiąże się z ryzykiem…" - napisano na profilu zawodnika na Instagramie.

"Ból po operacji, którą odbył tylko 3tyg. temu okazał się nie do zniesienia nawet dla Niego!" - dodano.

Robert Karaś: czuję się dobrze

Głos zabrał później sam Karaś, który nagrał krótkie wideo opublikowane w mediach społecznościowych.

- Bardzo dziękuję za wsparcie, za miłe słowa, które wysyłacie - zwrócił się do kibiców.

- Teraz na krótko, małe sprostowanie. Czuję się dobrze. Czytałem w mediach, że jestem wyczerpany czy mam problemy z kręgosłupem. Nie, trzy tygodnie temu przeszedłem operację. Neurologiczne sprawy. Na rowerze to się uaktywniło, później nie było możliwości biec, choć fizycznie i psychicznie czułem się super. Razem z teamem wykonywaliśmy mega robotę - wyjaśnił Karaś.

- Trzeba zrobić jeszcze jedną operację, żeby to się zagoiło. Do zobaczenia na kolejnych wyścigach - zakończył.

Po zejściu z roweru Karaś miał nad grupą pościgową olbrzymią przewagę. Gdy kończył swoją jazdę, drugi zawodnik Belg Kenneth Vanthuyne miał do pokonania jeszcze 53 okrążenia. Teraz to on jest liderem i utrzymuje swoją pozycję. Drugie miejsce zajmuje aktualnie inny z Polaków - Adrian Kostera. W rywalizacji wciąż jest Tomasz Lus.

Ironman. Co to jest

Standardowy dystans Ironmana, najbardziej prestiżowych zawodów triathlonowych na świecie, to 3,8 km w wodzie, 180 km na rowerze i 42,2 km biegu. To już jest piekło.

Tymczasem zawodnicy rywalizujący w Swiss Ultra Triathlon 2022 walczą z dziesięciokrotnym dystansem Ironamana! Czyli, warto te liczby przypomnieć raz jeszcze, 38 km pływania, 1800 km jazdy na rowerze i 422 biegu.

Polacy w Swiss Ultra 2022

Robert Karaś – poczynając od 2017 roku, z każdym kolejnym wyznacza sobie coraz bardziej wymagające cele. Był mistrzem i rekordzistą świata w Ironmanie: podwójnym (2017 i 2019), potrójnym (2018), pięciokrotnym (2021).

Adrian Kostera – w 2020 uczestniczył w najdłuższym duathlonie na świecie (przebiegł 522 km, przejechał na rowerze 1800 km), w tym roku został rekordzistą świata na dystansie pięciokrotnego Ironmana (67:45:51), bijąc rekord Karasia z 2021 roku.

Tomasz Lus – najmniej doświadczony z Polaków, po raz pierwszy startował w ultratriathlonie na dystansie pięciokrotnego Ironmana w ubiegłym roku i zajął 10. miejsce.