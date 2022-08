"Ważne jest, żeby się 'nie wysypać' ". Ekspert o wyczynach Karasia

Ironman. Tylko dla mocarzy. "Ćwiartka", "połówka" i piekielny dystans dla najmocniejszych Ironman jest... czytaj dalej » Cała Polska śledzi losy Roberta Karasia, który rywalizuje na trasie 10-krotnego Ironmana, w którego skład wchodzą 38 km pływania, 1800 km jazdy na rowerze oraz 422 km biegu.

O tym, jak radzić sobie z obciążeniami, jak przygotować się do takiej rywalizacji i co trzeba zrobić, żeby w ogóle stanąć na starcie, opowiedział nam trener zawodników uczestniczących w standardowym Ironmanie (3,8 km w wodzie, 180 km na rowerze i 42,2 km biegu) oraz komentator triathlonu w Eurosporcie, Kuba Bielecki.

- Na wstępie powiem szczerze, że w ogóle trudno wyobrazić sobie taki dystans, nawet dla osób, które miały styczność ze zwykłym Ironmanem. To jest bardzo, ale to bardzo długo. Nawet trudno się do rywalizacji jakoś specjalnie przygotować. Nie potrafię sobie wyobrazić, jaka to musi być męczarnia dla organizmu – analizuje Bielecki.

Jego zdaniem trzeba taki dystans pokonywać bardzo powoli. – Tutaj pośpiech nie wchodzi w grę, szczególnie, że wszystko trwa kilka dni. Cały czas trzeba dbać o odpowiednie jedzenie i nawadnianie organizmu – dodaje.

- Wydaje mi się, że w kwestii psychiki sama decyzja o tym, że staniesz na starcie, powinna wiązać się z tym, że ukończysz. W momencie kiedy zaczniesz rywalizować, klamka zapadła. Już trudno się wycofać w trakcie. Zresztą jak masz się wycofać, skoro mówisz, że ukończysz? – analizuje komentator Eurosportu.

Wiele osób, kibiców czy ekspertów określa Karasia nadczłowiekiem. – Zależy co określamy bycie nadczłowiekiem? Nadczłowiek to także osoba, która biega na 100 metrów poniżej 10 sekund, czyli na poziomie nieosiągalnym dla większości – zastanawia się Bielecki.

Ważne, żeby się "nie wysypać"

Nasz ekspert zwraca uwagę również jak może zachowywać się ciało w trakcie tak morderczego dystansu. - Ważne jest, żeby się "nie wysypać" w trakcie zawodów, czyli żeby stawy i mięśnie wytrzymały tez ogromny wysiłek. A Robert jest przygotowany. Robił wcześniej 5-krotnego Ironmana. Wie, co to jest ból.

Warto także wspomnieć, że na trasie 10-krotnego Ironmana mamy również dwóch innych Polaków - Adriana Kosterę i Tomasza Lusa.

- Nie zapominajmy, że Kostera, który jest mniej medialny od Karasia, pobił jego rekord na trasie 5-krotnego Ironmana. Teraz w trakcie rywalizacji zespół mu się rower, a pomagali mu ludzie za sztabu Karasia. To jest piękne, że nawet w takich momentach, można sobie podać pomocną dłoń – zauważa Bielecki, który trenuje zawodników startujących do podstawowego Ironmana.

- Aby przygotować się na podstawowy dystans osoba, która zaczyna od początku, powinna poświęcić ok. 2,5 roku na treningi – podsumował komentator.