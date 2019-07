Kupił głosy, żeby zdobyć igrzyska. Teraz się do tego przyznał

W czasie zeznań Sergio Cabral powiedział, że rozdysponował 2 miliony dolarów, aby ściągnąć igrzyska do Rio de Janeiro. Ze sprawą nie był związany ówczesny prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva, nie jest jednak wykluczone, że wiedział o całym procederze.

Wspólnikami Cabrala w procederze kupowania przychylności, tuż przed decydującym głosowaniem członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w 2009 roku nad kandydaturą do organizacji igrzysk, byli przewodniczący komitetu starającego się o organizację imprezy Carlos Arthur Nuzman oraz brazylijski przedsiębiorca Arthur Cesar Soares de Menezes Filho.

W kupowania głosów pomagali im m.in. prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) w latach 1999-2015 i członek MKOl Senegalczyk Lamine Diack oraz jego syn Papa Massata Diack.

"Zrobiliśmy to"

- Nuzman przyszedł do mnie i stwierdził: "Sergio, chciałem ci opowiedzieć o prezydencie Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej, Lamine Diacku, on jest otwarty na rozmowę o łapówkach" - zeznał Cabral.

Cabral, zamieszany w wiele afer korupcyjnych, pranie pieniędzy oraz stworzenie grupy przestępczej, został osądzony i skazany na łączną karę 198 lat więzienia.

- Zapytałem Nuzmana o to, jakie mamy gwarancje. On odparł: "zwykle on sprzedaje od 4 do 6 głosów. Istnieje ryzyko, że nie wejdziemy do drugiej tury głosowania - mówił Cabral i zaznaczył, że koszt pozyskania sześciu głosów wyniósł 1,5 mln dolarów. Później Diack miał zaoferować więcej za dodatkowe 500 tysięcy.

- Zrobiliśmy to - przyznał się Cabral.

Jego najnowsze zeznania to strategia nowej ekipy obrońców, której celem jest zmniejszenie wyroku nie tylko jemu, ale też jego żonie Adrianie Ancelmo.

Pokonali trzy miasta

Rio de Janeiro wybrano na organizatora igrzysk w październiku 2009 roku podczas obrad w Kopenhadze. Kandydowały jeszcze Tokio, Chicago i Madryt. Brazylijczycy w decydującej, trzeciej turze pokonali hiszpańskie miasto stosunkiem głosów 66 do 32.