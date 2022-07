Historyczny sukces. Polki mistrzyniami Europy w rugby 7

Rugby 7 to dyscyplina olimpijska

Orkan Sochaczew mistrzem Polski w rugby Po raz pierwszy w... czytaj dalej » To historyczny sukces polskiego rugby siedmioosobowego, będącego dyscypliną olimpijską. W ubiegłym roku podopieczne Janusza Urbanowicza zajęły drugie miejsce. Wtedy triumfowały Rosjanki, które teraz nie zostały dopuszczone do rywalizacji z powodu agresji na Ukrainę.

Kraków szczęśliwy dla Polek

W mistrzostwach Europy 2022 - rozgrywanych w formie dwóch turniejów, gdzie końcowa kolejność ustalana jest na podstawie ich łącznych wyników - Polki były już bezkonkurencyjne.

Przed tygodniem wygrały imprezę w Lizbonie po zwycięstwie ze Szkotkami, a w Krakowie, w półfinale, zmierzyły się z tym samym rywalem.

Na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana Biało-Czerwone były wyraźnie lepsze. Pierwsze przyłożenie zaliczyła Sylwia Witkowska. Na początku drugiej połowy znakomitym sprintem popisała się Natalia Pamiętna, która dopadła do piłki tuż przed strefą przyłożenia i zdobyła kolejne punkty. Po podwyższeniu Karoliny Jaszczyszyn Polki objęły prowadzenie 14:0 i już do końca kontrolowały grę, a dochodząc do wielkiego finału, zagwarantowały sobie tytuł najlepszej drużyny na Starym Kontynencie.

Źródło: Newspix Polki mistrzyniami Europy w rugby 7

W finale krakowskiego turnieju - początek godz. 16.15 - Biało-Czerwone zmierzą się z Irlandkami, które w półfinale pokonały Hiszpanki 26:0. Będzie to rewanż za porażkę w sobotnim meczu w grupie, w którym Biało-Czerwone uległy przeciwniczkom 0:21.

W pozostałych spotkaniach grupowych Polki pokonały w piątek Rumunię 45:5 i Niemcy 43:0, a w sobotę Czechy 43:0.