Groźny wypadek na słynnym zakręcie. Samochód doszczętnie zniszczony

Prowadzący Cadillaca V-Series.R oznaczonego numerem trzecim Van der Zande doskonale rozpoczął sześciogodzinny wyścig. Po nieco ponad 60 minutach rywalizacji plasował się na drugim miejscu ze stratą około 40 sekund do Mike'a Conwaya w Toyocie GR010 Hybrid.

Zawiniło wspomaganie kierownicy

Podczas pokonywania słynnego zakrętu Eau Rouge stracił panowanie nad autem, przeciął szykane i po obrocie z wielkim impetem uderzył w bandy okalające tor. Wszystko wyglądało bardzo groźnie, samochód Holendra został doszczętnie zniszczony, ale on sam zdołał opuścić go o własnych siłach.

Po wypadku na torze pojawił się rzecz jasna samochód bezpieczeństwa.

Rzecznik zespołu Van der Zande w rozmowie ze Sportscar365 zdradził, że Holender został przebadany w centrum medycznym na torze i szybko z niego wypuszczony.

Z kolei inny kierowca zespołu Sebastien Bourdais podczas oficjalnej transmisji WEC przyznał, że Holender zgłosił wcześniej problem ze wspomaganiem kierownicy i właśnie to było prawdopodobną przyczyną wypadku.

- Wydaje się, że wszystko z nim w porządku. Powiedział, że lekko boli go głowa, ale to nic wielkiego. Mówił, że wspomaganie kierownicy zupełnie zablokowało jego ruchy. To najgorszy scenariusz - powiedział Bourdais.

Rywalizację w klasie LMP2 wygrał Robert Kubica. Jego partnerami w teamie WRT w sezonie 2023 są Szwajcar Louis Deletraz, z którym triumfował w 2021 w ELMS, oraz urodzony w Angoli Portugalczyk Rui Andrade.