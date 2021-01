Atak drapieżnej ryby podczas zawodów wioślarskich. "Nie można było całkowicie usunąć szpica"

Video: tvn24

Nasi na wielkich regatach

11.08 | - Wielokrotnie miałem już okazję siedzieć na jachtach morskich, regatowych, natomiast nie miałem okazji popłynąć w tak wymagających regatach. 12,13 węzłów - wydawało mi się, że to już jest szybka prędkość. Tu dochodziła ona do 25,27 węzłów, a to jeszcze nie jest koniec możliwości jachtu. Nie da się tego opisać, trzeba po prostu wejść na pokład. Dla mnie to spełnienie marzeń - powiedział na antenie TVN24 jeden z uczestników załogi VO65 Sailing Poland w regatach Fastnet Race Kuba Zborowski.

