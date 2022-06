Bez wody, jedzenia i prawa do toalety. Szokujący raport o gimnastyce

Do ogromnej kraksy doszło podczas scratchu, pierwszej konkurencji w omnium kobiet. Niestety jedną z poszkodowanych była Daria Pikulik. Zobacz, jak doszło do tej kraksy. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Autorką raportu jest Anne Whyte, doświadczona adwokat, specjalizująca się w skomplikowanych postępowaniach dotyczących instytucjonalnych form nadużyć, zarówno fizycznych, jak i seksualnych.

Przygotowanie obszernego, ponad 300-stronicowego dokumentu zleciły w 2020 roku przez UK Sport i Sport England, organizacje rządowe nadzorujące sporty olimpijskie i paraolimpijskie w Wielkiej Brytanii. Powstał na podstawie prawie 400 zgłoszeń o nadużyciach trenerów wobec młodych gimnastyków i gimnastyczek i dotyczy lat 2008-2020. Wyłania się z niego obraz środowiska, które pogoń za medalami przedkładało nad dobrostan zawodników, z których ponad dwie trzecie stanowią dzieci poniżej 12 lat.

Przed 2008 rokiem żadna brytyjska gimnastyczka nie zdobyła medalu olimpijskiego, ale od igrzysk w Pekinie Brytyjki stawały na olimpijskim podium już 16 razy. Z raportu White wynika jednak, że cena za ten sukces była ogromna.

Długa lista nadużyć

W analizie szczegółowo opisano przypadki fizycznego znęcania się nad młodymi zawodnikami, np. siadania na nich trenerów podczas rozciągania. Na porządku dziennym były wyczerpujące, trwające nawet po siedem godzin treningi. Jedna z byłych zawodniczek opowiedziała, jak była zmuszona do stania przez dwie godziny na belce, gimnastycznym przyrządzie, ponieważ obawiała się wykonania jednego z ćwiczeń. Niejednokrotnie podczas treningów zawodnikom odmawiano prawa do skorzystania z toalety.

Opisano również wiele nieprawidłowości związanych z odżywianiem zawodników, w tym głodzenie, wprowadzenie nieuzasadnionych medycznie zakazów spożywania niektórych owoców, przeszukiwanie przez trenerów rzeczy osobistych w poszukiwaniu "zakazanych" produktów oraz reglamentowanie napojów. W wielu wypadkach działania te doprowadziły do zaburzeń metabolicznych u zawodników.

Wśród przeanalizowanych zgłoszeń znalazły się również te, które opisywały przypadki celowego zawstydzania zawodników i ich publicznego obrażania.

Spośród prawie 400 zgłoszeń 30 dotyczyło wykorzystywania seksualnego, choć autorka raportu zastrzegła, że tego typu zachowania nie miały charakteru systemowego i były przez gimnastyczną federację traktowane poważniej.



A voice to the silenced: harrowing gymnast testimonies in Whyte review analysis by @seaninglehttps://t.co/GJbV5Gp2qP — Guardian sport (@guardian_sport) June 16, 2022





Bierność środowiska

Jednak wobec pozostałych nadużyć środowisko pozostawało bierne. Z raportu wynika, że w latach 2008-16 federacja nie prowadziła żadnego rejestru skarg, a panująca w brytyjskiej gimnastyce "kultura strachu" skutecznie utrudniała dręczonym zawodnikom zgłaszanie jakichkolwiek nieprawidłowości.

Raport Whyte został opublikowany w czwartek, wywołując na Wyspach Brytyjskich falę krytyki wobec środowiska, które zdobywanie medali postawiło ponad dobrem zawodników.

Dyrektor generalna brytyjskiej gimnastyki Sarah Powell nie była w stanie powiedzieć, czy którykolwiek z około setki trenerów, których zachowania opisuje raport, został ukarany lub czy nadal pracują oni z młodymi sportowcami. Broniła jednak wizerunku całej brytyjskiej gimnastyki, argumentując, że takie zachowania "nie są normą", a poza opisanymi przypadkami w Wielkiej Brytanii "pracują świetni trenerzy, a tysiące młodych ludzi każdego dnia może cieszyć się sportem".

Dzień przed publikacją raportu dziennik "The Guardian" poinformował, że przeciwko Brytyjskiej Federacji Gimnastycznej pozwy za znęcanie się fizyczne i psychiczne złożyło ponad 40 sportowców.