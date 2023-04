Polska zrezygnowała z organizacji Pucharu Świata we florecie

Sensacja. Olha Kharlan przegrywa z Hengyu Yang. Ukrainka była jedną z największych pretendentek do medalu, a odpadła już po pierwszym spotkaniu. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Magdalena Pawłowska doprowadziła do prowadzenia w starciu z Francuzkami podczas szermierczych mistrzostw świata w Kairze.

Szermierka. Magdalena Pawłowska doprowadziła do prowadzenia...

Szermierka. Magdalena Pawłowska doprowadziła do prowadzenia w...

Polska federacja dopuści Rosjanki do zawodów Pucharu Świata. Pod pewnymi warunkami Kwietniowy Puchar... czytaj dalej » Polska nie jest pierwszym krajem, który zrezygnował z organizacji Pucharu Świata w szermierce. Wcześniej, z podobnych powodów, zrobiła to Dania.

Zawody w Poznaniu miały się odbyć zgodnie z wcześniejszymi planami, ale udział w nich rosyjskich i białoruskich zawodniczek miał być oparty na rekomendacjach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), ogłoszonych pod koniec marca.

Organizatorzy oczekiwali złożenia przez zamierzających wystąpić w zawodach szermierek z Rosji i Białorusi pisemnych oświadczeń, w których miałyby m.in. zadeklarować brak poparcia dla wojny w Ukrainie, brak jakichkolwiek powiązań z reżimem Władimira Putina i oświadczyć, że nie są żołnierkami lub osobami zatrudnionymi w wojsku lub organach bezpieczeństwa.

"Tylko FIE ma prawo ustalać zasady"

Wprowadzone we wtorek przez FIE zasady w praktyce odbierały jednak organizatorom imprezy możliwość sprawdzania, czy zgłaszający udział w zawodach sportowcy spełniają określone przez PSZ warunki.

W tej sytuacji postanowiono odwołać imprezę.

- Otrzymaliśmy komunikat, napisany zresztą w niezbyt grzecznym tonie, że to tylko międzynarodowa federacja ma kompetencje, żeby nam powiedzieć, którzy z Rosjan do nas jadą, a my mamy obowiązek wydania wiz. Nie damy się "zwasalizować", dlatego postanowiliśmy odwołać zawody - powiedział wiceprezes PZS Adam Konopka.



https://t.co/FZkagnkaAK — PZSzerm (@PZSzerm) April 5, 2023

Puchar Świata we florecie kobiet miał się odbyć w Poznaniu w dniach 21-23 kwietnia.