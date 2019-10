Niesamowita walka w Jokohamie. Rugbiści RPA wyszarpali finał

Wielka niespodzianka w Japonii. Anglicy nie dali szans faworytom Mało kto... czytaj dalej » Przez długi czas mecz nie był porywającym widowiskiem, zacięta rywalizacja toczyła się w środku pola, a obie drużyny zdobywały punkty tylko z rzutów karnych.

Po zmianie stron widowisko stało na lepszym poziomie. Oba zespoły ruszyły do ataków. Jako pierwsi z przyłożenia cieszyli się uznawani za faworytów zawodnicy z RPA. Wydawało się, że ekipa z Europy nie da rady się podnieść.

Tymczasem Walijczycy pokazali niewiarygodne zaangażowanie. Przyłożenie zdobyli po akcji, którą poprzedziło ponad 20 faz. Potwornie zmęczeni podopieczni Warrena Gallanda doprowadzili wtedy do wyrównania 16:16.

Zawodnicy z Republiki Południowej Afryki byli jednak w stanie rozstrzygnąć spotkanie przed dogrywką. Pięć minut przed końcem Handre Pollard wykorzystał rzut karny za trzy punkty. Tego prowadzenia ludzie trenera Rassiego Erasmusa już nie oddali.

Czeka sensacyjna Anglia

W najbliższą sobotę, także w Jokohamie RPA zagra w finale z Anglią, która w sobotnim półfinale wyeliminowała triumfatorów dwóch ostatnich edycji PŚ Nowozelandczyków.

Turniej o Puchar Świata odbywa się po raz dziewiąty. Anglicy wywalczyli to trofeum raz - w 2003 roku, a RPA dwukrotnie - 1995, 2007. Spotkanie o trzecie miejsce odbędzie się 1 listopada.

Wynik drugiego półfinału:

RPA - Walia 19:16 (9:6).