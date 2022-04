Puchar Świata i mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej w Eurosporcie i Playerze

Zobacz występ Aleksandry Mirosław w boulderingu we wspinaczce sportowej. Polka zajęła w nim ostatnie miejsce. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Aleksandra Mirosław rusza do walki. Uczestniczki Pucharu Świata we wspinaczce na czas Rusza Puchar... czytaj dalej » Wspinaczka sportowa zadebiutowała jako dyscyplina olimpijska na igrzyskach w Tokio w ubiegłym roku i od razu zyskała dużą popularność. Po raz kolejny pojawi się na igrzyskach w Paryżu w 2024, do których pełne prawa w Europie posiada Discovery.

Przez najbliższe trzy sezony każde zawody Pucharu Świata będą transmitowane z polskim komentarzem w pakiecie Eurosportu w Playerze. Kanały linearne Eurosportu będą pokazywać na żywo finały rywalizacji kobiet. Discovery poszerzyło niezrównaną ofertę praw sportowych, w której znajdują się m.in. igrzyska olimpijskie, Speedway Grand Prix, najważniejsze wyścigi kolarskie, trzy turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, snooker, europejskie puchary w piłce ręcznej, sporty zimowe i motorowe.

Wyjątkowa współpraca Eurosportu z Aleksandrą Mirosław

Jedną z największych gwiazd tej dyscypliny jest Aleksandra Mirosław. Rekordzistka świata we wspinaczce na szybkość będzie współpracować z polskim Eurosportem, publikować w mediach społecznościowych stacji vlogi z przygotowań i startów. W krótkich produkcjach wideo zaprezentuje każdą z konkurencji i odkryje tajniki wspinaczki sportowej.

Pierwszy start Aleksandry Mirosław w tegorocznym Pucharze Świata będzie miał miejsce na początku maja w Seulu. Już w ten weekend fani wspinaczki będą jednak mogli dopingować Biało-Czerwonych. W Meiringen, w zawodach w boulderingu, wystąpią Olaf Malinowski, Jakub Ziętek i Piotr Schab. Rywalizację w boulderingu skomentuje Jarosław Kowalski.

Program zawodów Pucharu Świata w Meiringen (bouldering):

piątek, 8 kwietnia:

9.00 - kwalifikacje kobiet

16.30 - kwalifikacje mężczyzn

sobota, 9 kwietnia:

11.00 - półfinały kobiet

18.00 - finał kobiet

niedziela, 10 kwietnia:

11.00 - półfinały mężczyzn

16.00 - finał mężczyzn

Kalendarz Pucharu Świata:

•8-10 kwietnia, Meiringen, bouldering

•6-8 maja, Seul, bouldering, wspinaczka na szybkość

•20-22 maja, Salt Lake City, bouldering

•27-29 maja, Salt Lake City, bouldering, wspinaczka na szybkość

•10-12 czerwca, Brixen, bouldering

•22-25 czerwca, Innsbruck, bouldering, prowadzenie

•30 czerwca – 2 lipca, Villars, prowadzenie, wspinaczka na szybkość

•8-10 lipca, Chamonix, prowadzenie, wspinaczka na szybkość

•22-23 lipca, Briançon, prowadzenie

•2-3 września, Koper, prowadzenie

•24-26 września, Dżakarta, prowadzenie, wspinaczka na szybkość

•30 września – 2 października, Wujiang, prowadzenie, wspinaczka na szybkość

•6-9 października, Chongqing, bouldering, prowadzenie

•Październik, Japonia, dokładna data i lokalizacja do potwierdzenia, bouldering