Porwała go lawina. Narciarz niemal dobę spędził pod śniegiem

Francuski zawodnik uderzył głową w ziemię podczas upadku i został przewieziony do szpitala.

Petra Vlhova najszybciej pokonała trasę pierwszego przejazdu slalomu we Flachau. Zobacz jej występ. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Vlhova liderką po 1. przejeździe slalomu we Flachau

Vlhova liderką po 1. przejeździe slalomu we Flachau

Moa Bostroem Mussener nie ukończyła pierwszego przejazdu slalomu we Flachau. Szwedka wywróciła się i zatrzymała na bandzie, która osłaniała kamerzystę. Zobacz tę sytuację. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magdalena Łuczak nie zdołała ukończyć pierwszego przejazdu slalomu we Flachau. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Łuczak nie ukończyła 1. przejazdu slalomu we Flachau

Łuczak nie ukończyła 1. przejazdu slalomu we Flachau

Mikaela Shiffrin zajęła drugą lokatę w slaomie we Flachau. Zobacz drugi przejazd Amerykanki. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Shiffrin 2. w slalomie we Flachau

Shiffrin 2. w slalomie we Flachau

Petra Vlhova odniosła triumf w slalomie we Flachau. Zobacz jej drugi przejazd. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Vlhova wygrała slalom we Flachau

Vlhova wygrała slalom we Flachau

Piotr Habdas nie zdołał dojechać do mety pierwszego przejazdu slalomu w Wengen. Zobacz występ Polaka. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Gwiazda rezygnuje ze startu w mistrzostwach świata. "Nie wolno mi się spieszyć" Ester Ledecka nie... czytaj dalej » - Kiedy lawina, która mnie porwała, zaczynała się zatrzymywać, starałem się utrzymać na powierzchni, ale miałem bardzo ograniczone ruchy, bolał mnie bark, a plecak mnie blokował - relacjonował 54-letni Włoch w rozmowie z agencją Ansa.

Gdy w końcu lawina zatrzymała się, jedną wolną ręką zaczął odrzucać śnieg, który był nad nim, by zaczerpnąć powietrza. Najważniejsze było to, by nie zasnąć.

- Noc była straszna. Wiedziałem, że nie mogę się poddać, że nie mogę absolutnie usnąć, bo to byłby koniec - opowiadał pochodzący z Val Badia w Górnej Adydze mężczyzna. - Wzywałem pomocy, ale bez odpowiedzi. Przez całą noc wykonywałem mini-gimnastykę, poruszając systematycznie po kolei każdą kończyną, jak tylko mogłem pod śniegiem.

Miał dużo szczęścia

Po wielu godzinach, także dzięki temperaturze jego ciała, śnieg zaczął się odrywać, a on coraz swobodniej mógł się ruszać.

- Nie zapomnę nigdy hałasu śmigłowca. Kiedy zobaczyłem ratowników, odetchnąłem z ulgą - mówił po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej, w którą go wprowadzono po przewiezieniu do szpitala w Bolzano. Lekarze stwierdzili u niego trzeci stopień hipotermii, temperatura jego ciała spadła do 23 stopni.

Przyznał, że ma świadomość tego, jak dużo miał szczęścia.

- Przez całe życie, gdy będę widział gwiazdy i Wielki Wóz, będę myślał o tamtej nocy - podkreślił.