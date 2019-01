"To nie był impuls, wiedziałam jak się bronić". Wojowniczka o pobiciu złodzieja

Do incydentu doszło we wtorek, kiedy Viana czekała przed swym domem w Rio de Janeiro na taksówkę. Wówczas podszedł do niej mężczyzna, który przysiadł się i zapytał o godzinę. Sportsmenka odpowiedziała, ale nieznajomy nie zamierzał odchodzić. Zażądał oddania telefonu i powiedział, że jest uzbrojony.

Chciał ukraść telefon. Miał pecha, napadł na gwiazdę sportów walki Z obrażeniami... czytaj dalej » To było dla niego zgubne. Viana zorientowała się, że broń nie jest prawdziwa i wzięła sprawy w swoje ręce. Mężczyzna z obrażeniami głowy trafił do szpitala.

"Nie polecam"

Teraz 26-letnia Brazylijka wraciła do tamtych wydarzeń w rozmowie z CNN.

- Kiedy do mnie podszedł, pomyślałam: jeśli okaże się złodziejem, zrobię to i to. Wiedziałam, jakie będą moje kolejne ruchy - przyznała. - To nie był impuls. Pozostałam w pełni spokojna, ale zrobiłam to tylko dlatego, że wiedziałam, iż on nie ma broni - dodała wojowniczka.

Viana zapytana, czy jej życie w jakimś stopniu zmieniło się po wtorkowych wydarzeniach, zaprzeczyła. Przyznała, że jest skupiona na ciężkim treningu, a ze wzmożoną uwagą wokół siebie nie ma problemu.

Rozgłos, który przyniosła jej cała sprawa, Viana postanowiła wykorzystać, by przestrzec kibiców. - Nie polecam, by tak jak ja reagować na próbę kradzieży. Jestem wytrenowaną zawodniczką, wiedziałam jak się bronić, miałam wiedzę i zachowałam spokój - mówiła Viana, która ma na koncie dwie walki w UFC (1-1).

Nie wszystkim odpowiedziała

O wtorkowym incydencie jako pierwszy poinformował prezydent UFC. Zdjęcie Polyany i niedoszłego złodzieja opublikował w sieci Dana White. "Po lewej stronie Polyana Viana, jedna z naszych wojowniczek i po prawej facet, który próbował ją okraść" - napisał we wtorek.



On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingideapic.twitter.com/oHBVpS2TQt — Dana White (@danawhite) 7 stycznia 2019





Fotografia momentalnie rozprzestrzeniła się w internecie. O odwadze Brazylijki zaczęły rozpisywać się media na całym świecie, a do niej samej spływały tysiące wiadomości. - Zdałam sobie sprawę, jak wielu ludzi mnie lubi. Pisali do mnie fani, przyjaciele, rodzina - wszyscy pytali czy u mnie OK. Nie zdążyłam jeszcze wszystkim odpowiedzieć - przyznała.

Polyana Viana stoczyła dotychczas 12 profesjonalnych walk. Zwyciężyła w 10. Do czasu porażki w sierpniu 2018 r. pięć kolejnych pojedynków wygrała w pierwszej rundzie. W UFC jest znana z szybkiego rozprawiania się z przeciwniczkami.