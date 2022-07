Odmówili gry z Rosją i wtedy zaczęły się ich problemy. Reprezentanci Polski proszą o pomoc

Video: tvn24

Rugby na wózkach to sport bardzo kontaktowy

24.11 | Dużo kontaktowej gry i bardzo dynamiczne zagrania, a wszystko to podczas drugiej edycji turnieju rugby na wózkach, który w ten weekend odbywa się w Raszynie. - Organizowany jest po to, by propagować ten sport, rozwijać dyscyplinę - wyjawił we "Wstajesz i Weekend" na antenie TVN24 trener i zawodnik rugby na wózkach Tomasz Biduś.

