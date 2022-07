Polacy nie chcieli grać z Rosjanami, ponieśli niezrozumiałe konsekwencje. W końcu są dobre wiadomości

24.07 | Rugbyści na wózkach nie zagrali z Rosją, zostali ukarani walkowerem - teraz muszą wziąć udział w kwalifikacjach, by móc zagrać w ME.

24.11 | Rugby na wózkach to zespołowa gra dla osób z niepełnosprawnościami. - Na boisku jesteśmy dość ostrzy, gra jest bardzo kontaktowa, ale poza boiskiem, jak już wyżyjemy się, możemy spokojnie funkcjonować - wyjawił we "Wstajesz i Weekend" na antenie TVN24 trener i zawodnik rugby na wózkach Tomasz Biduś.

W drugiej połowie lutego Polacy występowali na rozgrywanych w Paryżu mistrzostwach Europy. W turnieju nie szło im dobrze. Po przegraniu trzech meczów grupowych: z Wielką Brytanią, Holandią i Niemcami, mieli rywalizować o miejsca pięć-osiem z trzecią drużyną drugiej grupy - Rosją.

Spotkanie było zaplanowane na 25 lutego.

Dzień wcześniej Rosja dokonała ataku na niepodległą Ukrainę, dlatego Polski Związek Rugby na wózkach wydał zdecydowane oświadczenie, odmawiając rywalizacji przeciwko agresorowi.

- Byliśmy pierwszą reprezentacją, która odmówiła gry z Rosją. Dowiedzieliśmy się, że gramy mecz, który zdecyduje o byciu w najlepszej ósemce. Mieliśmy nocną naradę i chciałbym podkreślić, że nie była to jedynie decyzja zarządu, ale przede wszystkim zawodników, którzy zamiast przygotowywać się do gry, rozmawiali i zdecydowali, że nie zagramy z nimi - powiedział Dominik Wietrak, wiceprezes Polskiego Związku Rugby na Wózkach.

Biało-Czerwoni odmówili rozegrania meczu z kadrą Sborny i przez to pozostało im szykowanie się do zaplanowanego na wrzesień turnieju kwalifikacyjnego w Norwegii. To efekt nowych regulacji.

- Światowa federacja oraz organizatorzy we Francji nie chcieli wizerunkowej wpadki i nakłaniali nas wtedy do gry z Rosją, obiecując nawet późniejsze zorganizowanie zgrupowanie na ich koszt. Od razu byliśmy na nie. Nie gramy i koniec. Nagle zmieniły się zasady i podjęto decyzję o zniesieniu dywizji B oraz C i zorganizowaniu turnieju kwalifikacyjnego do mistrzostw Europy. Nie był on budżetowany, stąd decyzja o publicznej zbiórce - dodał Wietrak.

Wyjazd na turniej i zgłoszenie chęci uczestnictwa wiąże się z dużymi pieniędzmi, których związek nie posiadał. Potrzeba aż 138 tysięcy złotych, dlatego została zorganizowana kwesta.

Pomoc ministerstwa

Podczas zbiórki, która trwa do końca lipca, w serwisie zrzutka.pl do tej pory udało się zebrać już ponad 20 tys. złotych.

- Sportowo jesteśmy gotowi. Po prostu potrzebowaliśmy pieniędzy, 138 tys. na całą drużynę na zakwaterowanie podczas turnieju, ponieważ Norwegia jest bardzo droga - ocenił wiceprezes.

Sytuację odmieniło Ministerstwo Sportu, które zaangażowało się w sprawę. - Pojawił się telefon ministra Kamila Bortniczuka do naszego prezesa. Przeanalizowano sytuację i zagwarantowano dołożenie brakujących środków. Jedziemy! - cieszył się w studiu Wietrak.

Reprezentacja Polski w rugby na wózkach zagra w Norwegii

Okazało się, że takie rozwiązanie nie do końca satysfakcjonuje Światową Federację Rugby na Wózkach.

- Gdy napisaliśmy, że mamy finansowanie, światowe władze wymusiły od nas potwierdzenia od ministerstwa, co nie jest praktykowane. Nie potraktowano nas wiarygodnie. Rosja cały czas nie została wykluczona z dywizji A. Wciąż znajduje się w najlepszej szóstce drużyn mających wystąpić w Cardiff. Walczymy o to, aby Rosja została wykluczona, może dlatego federacja nieprzychylnie na nas patrzy. Niby polityka nie lubi sportu, a sport polityki, ale my nie wyobrażamy sobie, żeby grać z Rosją - zakończył.

Reprezentacji Polski wystąpi na turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw Europy w Norwegii w dniach 5-11 września bieżącego roku.