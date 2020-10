Polski Związek Gimnastyczny zawieszony przez europejską centralę

16.01 | O molestowanie oskarżyło go już ponad 140 kobiet i niepełnoletnich dziewczyn. Kolejną jest Simone Biles. Amerykanka to czterokrotna mistrzyni olimpijska, oskarżany przez nią przez lata był lekarzem reprezentacji amerykańskich gimnastyczek. - To potworne doświadczenie nie może mnie definiować - wyznała 20-letnia mistrzyni w gimnastyce.

"Zgodnie z artykułem 8 (punkt c) Europejskiego Statutu Gimnastycznego, Zarząd zawiesił Polski Związek Gimnastyczny. Skutkuje to utratą wszelkich praw do Walnego Zgromadzenia oraz utratą praw do startu w europejskich imprezach" - napisano w piątek w oświadczeniu European Gymnastics (EG).

Sprzęt nie wytrzymał, gimnastyczka spadła z ośmiu metrów. Może więcej nie chodzić Dramatyczne sceny... czytaj dalej » Podkreślono, że temat zostanie dodany do porządku zdalnych obrad Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 18 listopada. Decyzja zostanie zatwierdzona, gdy uzyska większość 2/3 głosów.

Mistrzostwa Europy bez Polaków

Wobec decyzji polscy gimnastycy nie wystąpią w zaplanowanych w dniach 26-29 listopada mistrzostwach Europy w gimnastyce artystycznej w Kijowie oraz grudniowych mistrzostwach Europy w gimnastyce sportowej w Mersin.

Polska gimnastyka ma problemy od dłuższego czasu. Dług, za który federacja została zawieszona, pochodzi z 2019 roku. Właśnie wtedy PZG we współpracy z miastem Szczecin i spółką Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia organizował ME w gimnastyce sportowej. Jak informują polskie media sportowe, związek miał na ten cel pożyczyć 170 tysięcy euro od europejskiej centrali i do dziś spłacić ledwie 10 tysięcy. PZG ma być również zadłużony wobec ww. spółki.

European Gymnastics poinformowało również, że Polski Związek Gimnastyczny zostanie odwieszony w momencie spłaty wszystkich długów.