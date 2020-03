Świat sportu kibicuje lekarzom. Ruszyła akcja "Nasi Mistrzowie"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Działania zainicjowało Ministerstwo Sportu, które we wpisie na Facebooku zaapelowało do środowisk sportowych o doping dla lekarzy, pielęgniarek i wszystkich pracowników służby zdrowia zaangażowanych w walkę z pandemią.

Każdy może wspierać Naszych Mistrzów

Ministerstwo do włączenia się w akcję zaprasza nie tylko sportowców i związki sportowe, ale również wszystkich kibiców i miłośników sportu. Zachęca ich do publikowania w mediach społecznościowych postów, zdjęć lub filmów, opatrzonych hasztagiem #NasiMistrzowie.

O tym, jak ważne jest tego typu wsparcie, przekonał się niedawno polski bramkarz Juventusu Wojciech Szczęsny. Przebywając na kwarantannie, wyraził solidarność z Włochami, najmocniej doświadczonymi rozmiarem i skutkami epidemii. Jego gest został doceniony przez włoskie media, które w wielu komentarzach podkreślały siłę, jaka płynie z prostych słów otuchy.









Jako jedna z pierwszych w akcję "Nasi Mistrzowie" włączyła się sama minister Danuta Dmowska-Andrzejuk, która w krótkim filmie podziękowała lekarzom za ich zaangażowanie i poświęcenie.



Na co dzień to Wy kibicujecie nam sportowcom, a teraz My dopingujemy Was w walce z #koronawirus Jesteście naszymi mistrzami #NasiMistrzowie#OurChampspic.twitter.com/dWxtXgeQcj — Danuta Dmowska-Andrzejuk (@DanutaDmowska) March 19, 2020

W działania zaczęły się włączać kolejne organizacje i związki sportowe.



Lekarze są częścią również i naszej drużyny Wiemy, że zawsze możemy na Was liczyć, dlatego teraz to my Wam kibicujemy Droga do sukcesu łatwa nie będzie, ale wspieramy Was na każdym kroku w walce z #koronawirusem@SPORT_GOV_PL#NasiMistrzowie#OurChampspic.twitter.com/2MAihJKVCq — PZNarciarski (@pzn_pl) March 19, 2020

Na apel nie pozostali również obojętni sportowcy.



Na co dzień to Wy kibicujecie nam sportowcom, teraz my dopingujemy Was w walce z #koronawirus! Jesteśmy z Wami, jesteście naszymi mistrzami! #NasiMistrzowie#OurChampspic.twitter.com/9uj6wGnSkr — Wojtek Pszczolarski (@wojtekpszczola) March 20, 2020

Do akcji "Nasi Mistrzowie" może dołączyć każdy. Wystarczy pod opublikowanym lub udostępnionym wpisem dołączyć hasztag #NasiMistrzowie lub #OurChampions.