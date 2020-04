Życzenia od polskich mistrzów sportu. "Wspierajmy się nawzajem"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Do swoich fanów zwrócili się między innymi Robert i Anna Lewandowscy, Adam Małysz, Marcin Gortat czy Anita Włodarczyk. Wszyscy życzą tego, co wobec pandemii jest najważniejsze - zdrowia.

Rozprzestrzeniający się koronawirus sprawia, że wszyscy święta spędzają z najbliższą rodziną, w wąskim gronie. O życzeniach dla fanów jednak nie zapomnieli.

Anna i Robert Lewandowscy

"W czasie Wielkanocy, kiedy spędzamy czas z naszymi najbliższymi, chcę wam życzyć wiele wytrwałości i zdrowia. Wierzę, że następne święta znów będą pełne radości. Wspierajmy się nawzajem w tym trudnym czasie" - napisał kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, publikując zdjęcie z żoną Anną.



"During this Easter when we can't spend time with our families, I wish you a lot of perseverance and health. I believe that next Easter will be full of joy again. Let's support each other in these hard times. All the best Wesołych i spokojnych Świąt!"





Adam Małysz

"Kochani, życzę wam dużo radości, miłości i przede wszystkim zdrowia! Niech te święta, pomimo okoliczności, będą radosne i pełne nadziei na lepsze dni" - to z kolei wpis Adama Małysza.



Kochani, życzę wam dużo radości, miłości i przede wszystkim ZDROWIA ! Niech te Święta, pomimo okoliczności, będą radosne i pełne nadziei na lepsze dni





Anita Włodarczyk

"Życzę Wam świąt zdrowych, pełnych nadziei i miłości oraz smacznego jajka" - pisze królowa światowych rzutni młotem, Anita Włodarczyk.



Życzę Wam Świąt zdrowych , pełnych nadziei i miłości oraz Smacznego jajka Happy Easter





Marcin Gortat

"Wesołych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich. To trudny czas dla każdej rodziny i każdej osoby. Spróbujcie myśleć pozytywnie. Wiem, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ale to wszystko kiedyś się skończy. Cieszcie się czasem z rodziną" - napisał Marcin Gortat. Były koszykarz NBA zaapelował również, by w okresie świąt pamiętać o "prawdziwych bohaterach" ze służby zdrowia.



"Happy easter everyone ! It's tuff time for every family and every person. Try to stay positive and productive. I know it's easier to say it then do it but It's gonna be over at some point. Enjoy ur time with family and don't forget the real Heroes all the people from MEDICAL STUFF AND FIRST RESPONDERS."





Kamil Glik

"Dużo zdrowia, wytrwałości oraz cierpliwości" - życzy Kamil Glik, obrońca piłkarskiej reprezentacji Polski.



Duzo zdrowia,wytrwałości oraz cierpliwosci od nas dla was #zostańwdomu #stayhome





Piotr Lisek

"Wszystkim życzę wesołych świąt, wesołych!!! (Kreatywność i dystans do siebie - tego Wam życzę)" - to wpis Piotra Liska. Czołowy tyczkarz świata zaapelował przy okazji, by stosować się do zaleceń pozostania w domach.



Wszystkim życzę wesołych świąt, wesołych!!! (Kreatywność i dystans do siebie tego Wam życze) P.S. pisze dzisiaj bo jutro czas poświęcę najbliższej rodzinie!!! Spróbuj #zostańwdomu





Agnieszka Radwańska

"Zdrowych i spokojnych świąt" - życzy Agnieszka Radwańska, publikując zdjęcie wielkanocnego stroika.



Zdrowych i spokojnych Swiat#swietawielkanocne #tylkozmężem #najlepszeżyczenia Happy Easter everyone #easter #onlywithhusband #staystrong #bestwishes





Andrzej Wrona

"Jak nie można wyjść do słoneczka, trzeba słoneczko zaprosić do środka. Mimo wszystko słonecznych świąt, kochani" - pisze w humorystycznym poście Andrzej Wrona, mistrz świata w siatkówce.