"Nie chcemy narażać zdrowia i życia". Polscy bobsleiści zawiesili starty

"Trzy poważne wypadki na torze w ostatnim tygodniu, które przekładają się bezpośrednio na stan naszego zdrowia, uświadomiły zespołowi, że ryzyko jest zbyt wysokie. W związku z tym nie podejmujemy się dalszych startów w sezonie" - napisano w liście do Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu.



Podpisało się pod nim pięciu zawodników: Mateusz Luty, Hubert Olczyk, Krzysztof Tylkowski, Arnold Zdebiak i Jakub Zakrzewski. Bobsleiści wysłali swoje stanowisko w poniedziałek, czekali na sygnał od związku do środy. Nie doczekali się, stąd jego publikacja w sieci.

Źródło: Bobsleigh Team Luty Oświadczenie polskich bobsleistów



Podpisani wymieniają problemy, które - ich zdaniem - przerosły związek. Chodzi o nieodpowiednie przygotowanie do sezonu, brak głównego trenera w trakcie przygotowań do sezonu, w związku z czym żaden z bobsleistów nie uzbierał wystarczającej liczby ślizgów treningowych. No i przestarzały, niekonkurencyjny sprzęt, na którym muszą się ślizgać.

To nie wszystko. Gdy Mateusz Luty, pilot załogi, rozchorował się, nie zrobiono nic, by wyszkolić jego następcę. A to od pilota w dużej mierze zależy powodzenie startu.



- W tym sezonie nikt się tym nie zainteresował. Wcześniej próbowano, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie nie ma nikogo. Mówiliśmy, że są chętni i trzeba się tym zająć, ale nikt nas nie posłuchał. Uznano, że jakoś to będzie. Stąd ostatnie wypadki. My już nie chcemy narażać swojego zdrowia i życia - przyznaje jeden z reprezentantów.

Źródło: Getty Images Polscy bobsleiści mieli trzy poważne wypadki

Na radykalny krok zdecydowali się po zawodach w Winterbergu, pierwszym starcie Pucharu Europy, bobslejowej drugiej ligi. - Były trzy wypadki, dwa podczas treningu i jeden już w czasie zawodów. Jeden z zawodników musiał przejść prześwietlenie, podejrzewano złamanie, skończyło się na otarciach i sinikach - relacjonuje kadrowicz.

"Dostaliśmy bana"

Zgodził się rozmawiać, ale nie pod nazwiskiem. - Dostaliśmy bana. Bezterminowo zakazano nam wypowiedzi do mediów. Powiedziano nam, że nasze wypowiedzi pogarszają wizerunek związku - tłumaczy.



Polacy w poprzednim sezonie rywalizowali z najlepszymi, w Pucharze Świata. - Uznano, że trzeba oszczędzać. Puchar Europy to starty tylko na naszym kontynencie, dalekie loty odpadają. Tylko jaki sens ma ściganie w drugiej lidze, jeśli udowodniło się, że można z powodzeniem rywalizować w pierwszej? - wyjaśnia rozczarowany zawodnik.

Dwóch trenerów w miesiąc

Problemy tak naprawdę zaczęły się wcześniej, kiedy z posady trenera kadry po trzech latach zrezygnował Łotysz Janis Minins. - Chciał spełnienia kilku warunków. Najważniejszym był nowy sprzęt. Załatwił nawet spory rabat na zakup bobów, dwu- i czteroosobowego. Miały kosztować w sumie sto tysięcy euro, gdzie jeszcze niedawno jeden z nich tyle kosztował. To naprawdę nie było wiele. Jak chcemy rywalizować z najlepszymi, to musimy robić to na najlepszym sprzęcie. My mamy przestarzały, z 2015 roku, który już nie jest tak konkurencyjny. Od tego czasu powstały nowe modele, szybsze - opisuje bobsleista.