Piloci próbowali zamienić się miejscami w samolotach zmierzających w kierunku ziemi

Widowiskową i odważną akcję zorganizowano na pustyni w Arizonie. W rolę śmiałków wcieliło się dwóch doświadczonych pilotów i spadochroniarzy współpracujących z firmą Red Bull - 48-letni Luke Aikins i 39-letni Andy Farrington.

Na czym miał dokładnie polegać?

Przylecieli z ośmioma medalami, nie brakowało złota. Polscy weterani już w kraju Choć nie są w... czytaj dalej » Piloci wznieśli się osobno na wysokość czterech kilometrów w dwóch pilotowanych przez siebie samolotach. Następnie mieli wprowadzić je w lot nurkowy, czyli nosem w kierunku ziemi, a potem równocześnie z nich wyskoczyć i spróbować zamienić się za ich sterami.

Początkowo wszystko szło zgodnie z planem, bo kiedy mężczyźni opuścili swoje maszyny te leciały w odpowiednim szyku. W pewnym momencie jedna z nich wpadła jednak w korkociąg, co definitywnie przekreśliło szanse aby pilot-zmiennik trafił na jej pokład.

Akcja zakończyła się połowicznym sukcesem, bowiem Aikinsowi udało się dostać do szybującego samotnie drugiego samolotu, a następnie przejąć nad nim stery, tymczasem długo spadający swobodnie Farrington musiał ratować się uruchomieniem spadochronu.

Maszyna, do której nie udało mu się dostać roztrzaskała się na amerykańskim pustkowiu.

CAŁY MATERIAŁ DO OBEJRZENIA W PLAYERZE

Po całym wydarzeniu wszyscy mogli mówić o wielkim szczęściu.

- Myślałem, że zostawiłem Andy'emu samolot w dobrej pozycji. Kiedy już wyskoczyłem zastanawiałem się, co mogłem więcej zrobić, aby było mu łatwiej. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby do tego nie dopuścić. Mieliśmy nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji. Sytuacja była beznadzieja i wszystko skończyło się najlepiej jak mogło. Jestem szczęśliwy, ale też lekko rozczarowany - przyznał Aikins.