Trzy igrzyska, trzy różne dyscypliny. Słynny Tongijczyk chce wystartować w Tokio

Ten kibic na pewno trafi do Wattsów

35-latek na jednym z portali społecznościowych zamieścił swoje zdjęcie na tle oceanu i podpisał fotografię: "Słyszę, jak woła do mnie...#Water #Tokyo2020 #Soon".

Korupcja i chaos przed Tokio 2020. Szef komitetu rezygnuje Oskarżany o... czytaj dalej » - Mam nadzieję, że będę pierwszym w historii, który wystąpi na trzech igrzyskach w trzech zupełnie innych dyscyplinach. Jedną z najwspanialszych rzeczy są marzenia, które wydają się na początku niemożliwe do realizacji. Szukanie znalezienie sposobu ich realizacji też jest wspaniałe - powiedział w nowozelandzkim radiu Taufatofua, co zostało zacytowane przez stronę Insidethegames.biz. Nie zdradził jednak bliżej, do jakich startów się przygotowuje.

Wcześniej taekwondo i biegi narciarskie

Na igrzyskach w Rio de Janeiro rywalizował w taekwondo w wadze 80+, ale odpadł już w pierwszej rundzie. W Pjongczangu pobiegł na 15 km techniką dowolną i zajął 114. miejsce ze stratą 22.57,2 do triumfatora Dario Cologni, ale i tak wyprzedził dwóch rywali Sebastiana Uprimnę z Kolumbii i Meksykanina Germana Madrazo.

Sławę przyniosły mu nie tyle wyniki, co styl prezentacji w roli chorążego w ceremoniach otwarcia igrzysk olimpijskich zarówno w Rio de Janeiro, jak i Pjongczangu, gdzie były minusowe temperatury, on paradował z odsłoniętym i pokrytym specjalnym olejkiem błyszczącym torsem oraz tradycyjnej tongijskiej spódnicy.