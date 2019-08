Trwała ewakuacja, gdy uderzyły pioruny. Odłamki drzewa raniły widzów

Do niecodziennych scen doszło w piątek na polu golfowym w Pebble Beach w Kalifornii, gdzie rozgrywany jest 119. turniej US Open. W pobliżu 16. dołka wózek golfowy bez kierowcy potrącił kilku zaskoczonych widzów. Najbardziej poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala na Półwyspie Monterey.

Wózek bez kierowcy staranował kibiców. Pudło spadło na pedał gazu Do niecodziennych... czytaj dalej » Jak wyjaśnił rzecznik policji w Atlancie, podczas zawodów na East Lake Golf Club ucierpiały te osoby, które próbowały znaleźć schronienie pod drzewem - pięciu mężczyzn i jedna kobieta. Życiu żadnej z nich osób nie zagraża niebezpieczeństwo, wszystkie zostały przewiezione do szpitala, jedną zwolniono do domu w sobotę wieczorem.

Ranieni odłamkami

Organizatorzy poinformowali później, że chodziło głównie o obrażenia spowodowane odłamkami drzewa po uderzeniu pioruna.

Do zdarzenia doszło w trakcie ewakuacji, 30 minut po przerwaniu zawodów właśnie z powodu burzowego zagrożenia. Mark Russell z federacji PGA przyznał, że wszystkie osoby zostały poproszone o opuszczenie pola, by znaleźć bezpieczne miejsce. Informacja o nadciągającym zagrożeniu pojawiła się też na elektronicznej tablicy wyników.

Źródło: Getty Images Z pola golfowego ewaukowano zawodników i kibiców

- Jest wiele osób i trzeba działać szybko, a niekiedy niektórzy nie szukają (odpowiedniego) schronienia - mówił Russell cytowany przez CNN, ale nie umiał odpowiedzieć na pytanie, czy 30 minut to wystarczający czas, aby ewakuować wszystkich przebywających na polu golfowym.

Turniej będzie wznowiony

- Chcieliśmy zrobić to jak najszybciej się da. Jak tylko zorientowaliśmy się o nadciągającym niebezpieczeństwie, przerwaliśmy grę - tłumaczył.

Trzecia runda turnieju ma być wznowiona w niedzielę. Impreza w Atlancie kończy sezon 2018/2019 PGA Tour. Liderem zawodów jak na razie jest Justin Thomas przed Rorym McIlroyem i Brooksem Koepką. East Lake Golf Club gości najlepszych golfistów świata od 2004 roku.