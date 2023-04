"Siedział w siodle i wymachiwał biczem", ranił "aż do krwi". Bestialski jeździec surowo ukarany

Zobacz nietypową sytuację, do której doszło podczas wyścigu Strade Bianche Donne 2023.

Sprawa Estermanna ciągnęła się sześć lat. W końcu w grudniu 2022 roku sąd w Lucernie uznał 59-latka winnym "wielokrotnego, umyślnego okrucieństwa wobec zwierząt". Teraz, gdy wyrok się uprawomocnił, jeźdźcem zajęła się Komisja Sankcji Szwajcarskiej Federacji Jeździeckiej (Sako). Litości nie było. Estermann został zdyskwalifikowany na siedem lat, co de facto - według szwajcarskich i niemieckich mediów - oznacza koniec jego kariery.

"Siedział w siodle i wymachiwał biczem"

667 nazwisk na liście. Pięcioboiści protestują przeciwko usunięciu jazdy konnej Wielu obecnych i... czytaj dalej » "W ramach dochodzenia prawnego stowarzyszenia Paul Estermann został zaproszony na dobrowolne przesłuchanie, z którego zrezygnował. Jeździec nie wykazał skruchy za swoje czyny" - napisano w oświadczeniu Sako.

"Po zapoznaniu się z aktami postępowania Sako uznaje zachowanie jeźdźca za niedopuszczalne. Celowo ranił konia w stopniu umiarkowanym i powodował u niego silny ból. Takie zachowanie nie tylko szkodzi wizerunkowi sportu jeździeckiego, ale także reputacji związku" - dodano.

Przewodniczący komisji Thomas Raeber uznał z kolei "samolubne i agresywne zachowanie jeźdźca za rażące lekceważenie dobra konia".

Zdaniem mediów kara dyskwalifikacji nie jest jedyną nałożoną na Estermanna. Szwajcarski portal gazety "Blick" pisze o konieczności pokrycia kosztów sądowych w wysokości 1200 franków szwajcarskich, a niemiecki "Bild" podaje, że 59-latek będzie musiał zapłacił 70 stawek dziennych w wysokości 160 franków szwajcarskich.

Źródło: Getty Images Paul Estermann zdyskwalifikowany na siedem lat

"Blick" dotarł też do relacji Czecha Zdenka Duska, który w 2012 roku podczas igrzysk olimpijskich w Londynie pełnił funkcję stajennego Estermanna. Według jego słów Szwajcar biczował swoją olimpijską klacz Castlefield Eclipse "aż do krwi".

- Mówiono mi, że Paul wyładowuje zły humor na koniach. Siedział w siodle i wymachiwał biczem. Przez kilka minut słyszałem trzask bicza. Mnie też to bolało. Paul ma dwie twarze. W zasadzie ma dobre serca, ale jeśli jego nastrój się zmieni, nie ma już szacunku. Ani do ludzi, ani do zwierząt - powiedział Czech.

Estermann zajął w Londynie czwarte miejsce w drużynowej rywalizacji w skokach przez przeszkody.