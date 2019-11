Sukces Polek w biegu 24-godzinnym. "Są dwie drużyny na świecie, które regularnie przekraczają 700 km"

03.11 | - Są dwie kobiece drużyny na świecie, które przekraczają regularnie 700 km, są to my i Amerykanki - powiedziała Aleksandra Niwińska. Tuż za nią w mistrzostwach świata w biegu 24-godzinnym uplasowała się Małgorzata Pazda-Pozorska. Trzecia była Patrycja Bereznowska.

03.11 | Bieg przez 24 godziny? To możliwe! A dobre w tak ekstremalnym sporcie są Polki. Mistrzostwa świata w biegu 24-godzinnym rozegrane we francuskiej miejscowości Albi zakończyły się srebrnymi medalami dla Biało-Czerwonych. - Obecnie są dwie kobiece drużyny na świecie, które przekraczają regularnie 700 km, są to my i Amerykanki - powiedziała we "Wstajesz i Weekend" na antenie TVN24 Aleksandra Niwińska, jedna z trzech Polek z medalem.

Kipchoge złamał magiczną granicę. Przebiegł maraton poniżej dwóch godzin Eliud Kipchoge... czytaj dalej » Bieg 24-godzinny to rodzaj ultra maratonu, w którym dąży się do przebiegnięcia jak największej odległości w czasie 24 godzin. W tym roku mistrzostwa świata miały miejsce we Francji, w dniach 26-27 października.

- W sobotę o godzinie 10 startujemy i kończymy o 10 w niedzielę. Bieg polega na tym, by przebiec jak najwięcej kilometrów. Oczywiście biegamy na pętli, tym razem było to 1500 km. Wszystko jest kontrolowane. Każda pętla zliczana jest przez cheapy, sędziów. Rywalizujemy indywidualnie i drużynowo - wyjaśniła w studiu TVN24 Patrycja Bereznowska, która indywidualnie była najlepsza z Polek, sięgnęła po brąz. Zmagania zakończyła z wynikiem 247,724 km. Do drugiej na mecie Niemki Nele Alder-Bearens straciła 6,5 km.

"Biega się non stop, bez żadnych przerw"

Na dziewiątym miejscu została sklasyfikowana Aleksandra Niwińska. Tuż za nią uplasowała się Małgorzata Pazda-Pozorska.

- To my decydujemy, ile biegniemy i kiedy biegniemy. Możemy też odpoczywać, zejść do toalety za potrzebą. Ale żeby wykręcić dobry wynik, biega się non stop, bez żadnych przerw - podkreśliła Bereznowska.

Ile km Polki przebiegły łącznie? - Powyżej 700 km. Są dwie kobiece drużyny na świecie, które przekraczają regularnie 700 km, to my i Amerykanki - dodała Niwińska.

To właśnie Amerykanki, z wynikiem 746,132 km, sięgnęły w Albi po złoto. Polki były gorsze o 25,008 km.