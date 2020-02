Były futbolista z Oscarem. Sukces zadedykował Bryantowi

Wzruszające chwile podczas finału Super Bowl. Pożegnanie Kobe'ego Bryanta Płakali nie tylko... czytaj dalej » Sezon w Cincinnati Bengals, sezon w Baltimore Ravens, do tego szeroka, testowa kadra w Jacksonville Jaguars, Carolina Panthers i Hamburg Sea Devils. Nie pamiętać Cherry'ego z jego występów w futbolu amerykańskim to nie wstyd. W sporcie kariery nie zrobił, szybko dał sobie spokój, ale miał jasno sprecyzowany plan na nowy początek. Jajowatą piłkę zamienił na reżyserki klaps. Super Bowl na galę Oscarów.

Jako scenarzysta, reżyser i producent zajął się niezależnymi produkcjami. Na kolejną - już oscarową - pieniądze pozyskał na platformie crowdfundingowej Kickstarter. Celował w 75 tysięcy dolarów, zebrał prawie cztery razy tyle.

Jeśli chce odebrać dyplom, musi ściąć dredy

"Dzięki temu projektowi mam nadzieję, że możemy pokazać pozytywny wizerunek czarnych ojców i ich córek, jednocześnie zachęcając do naturalnego życia i miłości do siebie na całym świecie poprzez animowaną przestrzeń" - opisywał cel zbiórki.

Projekt Cherry'ego ma drugie dno. Były zawodnik NFL wziął sobie za cel walkę z dyskryminacją ze względu na fryzury. W wielu amerykańskich szkołach dredy, które ma on sam, są zakazane, a uczniowie muszą ścinać włosy. Dlatego też na ceremonię rozdania Oscarów Cherry zabrał wyjątkowego gościa, licealistę z Teksasu Deandre Arnolda, który znalazł się w podobnej sytuacji: jeśli chce odebrać dyplom, musi ściąć dredy.

Cherry: pewnego dnia będę nominowany do Oscara

"Zobaczyłam ją w Kole Gospodyń Wiejskich. Mało mówiła, krzątała się. Jej spojrzenie było dziwne” Aleksandra... czytaj dalej » Historia o afroamerykańskim ojcu Stephenie, który po raz pierwszy próbuje uczesać swoją córkę Zuri, spotkała się ze znakomitym przyjęciem publiczności.

Te najwyższe wyrazy uznania Cherry odebrał w niedzielę w Dolby Theatre w Los Angeles, kiedy z koperty w kategorii najlepszy animowany krótki metraż wyciągnięto kartkę z "Hair Love".

To było mu pisane. "Pewnego dnia będę nominowany do Oscara" - przewidywał na Twitterze już osiem lat temu. Po niedzielnej gali z dumą przypomniał jeszcze jednego swojego tweeta z 2016 roku: "Obserwuje mnie jakiś grafik 3D? Mam pomysł na krótkometrażowy film animowany na Oscara. Zgłaszajcie się".

I tak Cherry został drugim sportowcem w historii, który znalazł uznanie w oczach Akademii. Szlaki przetarł Kobe Bryant, który w 2018 roku, już po zakończeniu wielkiej kariery koszykarza, zdobył statuetkę w tej samej kategorii za "Dear Basketball" (Droga koszykówko). To właśnie Bryantowi, który 26 stycznia zginął w katastrofie helikoptera, Cherry zadedykował swojego upragnionego Oscara.