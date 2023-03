Pistorius zostaje w więzieniu. Nie ma zgody sądu na wcześniejsze zwolnienie

Areszt karny miał zamienić na domowy, ale zostaje za kratkami. Oscar Pistorius odsiaduje wyrok pięciu lat więzienia i narzeka, że jest mu niewygodnie. Specjalnie dla niego do celi wstawiono mu wannę, dostosowano siłownię i odseparowano od groźniejszych osadzonych. Humoru mu to jednak nie poprawi, bo jego warunkowe zwolnienie zablokowano.

07.08 | Niepełnosprawny lekkoatleta Oscar Pistorius trafił do więzienia za zabicie swojej partnerki Reevy Steenkamp. Najwyższy Sąd Apelacyjny skazał go na sześć lat pozbawienia wolności. Karę odbywa w Pretorii.

Apel o zaostrzenie przepisów po niebezpiecznym incydencie na mistrzostwach Norweska... czytaj dalej » Pistorius w nocy z 13 na 14 lutego 2013 roku zastrzelił w swoim domu w Pretorii narzeczoną Reevę Steenkamp. W sądzie tłumaczył się, że był to efekt nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, gdyż wziął ją za włamywacza.

Pod koniec 2014 roku został skazany przez sąd pierwszej instancji na pięć lat pozbawienia wolności. Po apelacji prokuratury sąd wyższej instancji zmienił kwalifikację czynu na morderstwo i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Za morderstwo skazano go najpierw na sześć lat więzienia, a później wyrok podwyższono do 13 lat i pięciu miesięcy.

Skrócenia kary nie będzie

Obowiązujące w RPA prawo przewiduje minimalną karę 15 lat za morderstwo, ale sąd odliczył Pistoriusowi okres, który już spędził za kratami. O warunkowe zwolnienie mogą ubiegać się osoby, które odbyły połowę kary. W przypadku Pistoriusa ten termin minął w lipcu 2011 roku.

W piątek sąd odrzucił wniosek lekkoatlety o skrócenie kary.

Przeciwni zwolnieniu Pistoriusa z więzienia byli Barry i June Steenkamp, rodzice zamordowanej.

Źródło: Getty Images Oscar Pistorius podczas procesu sądowego

Rywalizował ze zdrowymi zawodnikami

Urodzony w Johannesburgu biegacz, któremu w pierwszym roku życia w wyniku wrodzonych wad amputowano obie nogi, mimo zaawansowanego stopnia kalectwa, od zawsze intensywnie uprawiał rugby, tenis, piłkę wodną, boks oraz zapasy. Jest rekordzistą świata wśród niepełnosprawnych w biegach na dystansie 100, 200 i 400 m.

W trzech igrzyskach paraolimpijskich, w Atenach, Pekinie i Londynie zdobył sześć złotych medali oraz po jednym srebrnym i brązowym.

15 lipca 2007 na mityngu w Sheffield, biegnąc na specjalnych protezach z włókna węglowego, wystąpił jako pierwszy niepełnosprawny biegacz razem ze sprawnymi zawodnikami.