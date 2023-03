Ukraiński mistrz może wracać. Wybronił się skażonym mięsem

Werniajew, mistrz olimpijski z Rio de Janeiro (2016) w ćwiczeniach na poręczach i srebrny medalista w wieloboju, w 2021 roku nie mógł walczyć o powtórzenie tych sukcesów w Tokio, gdyż rok wcześniej w jego organizmie wykryto zabroniony środek - meldonium. Trenował w koszulce z napisem "Stop Wojnie". Ukrainiec uniknął kary za polityczne przesłanie Ilia Kowtun to... czytaj dalej »

Zielone światło na występ w Paryżu

Gdyby CAS nie przychylił się jego apelacji i utrzymał czteroletni zakaz startów, to 29-latka zabrakłoby również w przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu. CAS uwzględnił jego odwołanie, które bazowało na dowodach, że meldonium dostało się do jego organizmu za pośrednictwem zakażonej żywności.



Podczas grudniowej rozprawy panel orzekający podtrzymał naruszenie przepisów antydopingowych przez ukraińskiego gimnastyka, ale uznał, że istnieją podstawy do skrócenia zakazu startów. Obowiązywał on od 5 listopada 2020 roku, więc dwuletni okres dyskwalifikacji już się zakończył i Wierniajew od razu jest dopuszczony do rywalizacji.

Jak Szarapowa

Meldonium, które jest stosowane w leczeniu cukrzycy i niskiego poziomu magnezu, wykryto u kilku sportowców na przestrzeni ostatnich lat. Najbardziej głośna sprawa dotyczyła gwiazdy tenisa Marii Szarapowej, która została zawieszona po pozytywnym wyniku testu na obecność tej substancji.