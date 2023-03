Niebywały wyczyn polskiego pilota. Wylądował samolotem na dachu wieżowca

Pierwsza taka reprezentacja w Europie. "Nie robimy tego tylko dla siebie" - Wychodzimy z... czytaj dalej » Lądowisko dla śmigłowców (tzw. helipad) na dachu słynnego hotelu było już wcześniej wykorzystywane do realizacji nietypowych projektów. W 2005 roku mecz w tenisa rozegrali tam Roger Federer i Andre Agassi. Tiger Woods i Rory McIlroy grali w golfa, a kilka lat temu sparing w bokserskim ringu na szczycie Burdż Al Arab odbył brytyjski bokser Anthony Joshua.

Pojawiały się tam również nietypowe maszyny. Przed dziesięciu laty David Coulthard kręcił na lądowisku tzw. bączki bolidem Formuły 1.

Lądowanie na dachu wieżowca

Tym razem nietypowego zadania podjął się polski pilot. Wylądował on niewielkim samolotem na pasie o długości zaledwie 27 metrów, zmagając się w tym czasie z nieprzewidywalnym wiatrem. Dodatkową trudnością w czasie manewru był brak jakichkolwiek punktów odniesienia.

Czepiela dokonał tej sztuki i bezpiecznie posadził samolot na niewielkim lądowisku.

- Jestem bardzo szczęśliwy, bo zrealizowałem najtrudniejszy projekt w mojej karierze. Musiałem lądować około 7 metrów dalej od krawędzi "lądowiska", żeby nie uderzyć w helipad. Realnie miałem zatem tylko 20 metrów na bezpieczne lądowanie - opowiadał pilot.

- Największym wyzwaniem była dla mnie jednak wysokość i to, co się z tym wiązało. Ponad 200 metrów nad poziomem morza, gdzie dookoła nie ma żadnych wyraźnych punktów odniesienia, to zupełnie co innego niż lądowanie na ziemi. Musiałem zastosować zupełnie inną technikę podejścia i maksymalnie zaufać swoim umiejętnościom - relacjonował po wyczynie, który prawdopodobnie przejdzie do historii lotnictwa.

Oglądasz Wideo: redbull.com Polski pilot Łukasz Czepiela wylądował na dachu hotelu w Dubaju

Maszyna przygotowana specjalnie do tego zadania

Jednym z kluczowych elementów sukcesu był samolot, który został zmodyfikowany w taki sposób, aby lądowanie odbyło się w jak najbezpieczniejszy sposób. Przede wszystkim chodziło o uzyskanie jak najniższej wagi maszyny, która ostatecznie osiągnęła 425 kg. Dzięki takiej masie samolotu Czepiela mógł lecieć wolniej (przy manewrze lądowania prędkość samolotu wynosiła 48 km/h), co było niezwykle istotne dla powodzenia projektu.

- Samolot przygotowany był idealnie, dlatego chciałem ogromnie podziękować Mike'owi Pateyowi i CubCrafters za pracę, którą wykonali na przestrzeni wielu miesięcy. Na co dzień latam jako kapitan pasażerskiego airbusa, ale moją największą pasją są akrobacje lotnicze projekty, które pozwalają mi przesuwać granic w lotnictwie. Dlatego mogę powiedzieć, że to nie jest moje ostatnie słowo. Teraz potrzebuję chwilę odpocząć i wkrótce będę się zastanawiał, co dalej. Mam już w głowie kilka pomysłów - zapowiada pilot.

Po całej operacji z tego samego miejsca wystartował w drogę powrotną.