Tragiczna śmierć olimpijki z Tokio. Miała zaledwie 17 lat

Nie żyje 28-letni bramkarz. "Stoczył długą i nierówną walkę" Miguel Van Damme,... czytaj dalej » Guezguez wraz z siostrą bliźniaczką Sarą w Tokio rywalizowała w parze w klasie 49ER FX. Tunezyjkom udało się zająć wtedy 21. miejsce. Na kolejnych igrzyskach niestety nie będą już miały okazji wspólnie wystąpić.

Jedna z nastoletnich żeglarek zginęła tragicznie podczas niedzielnego treningu na Morzu Śródziemnym. Utonęła w momencie, gdy sterowaną przez nią łódź wywrócił wiatr. Sara również brała udział w tragicznym zdarzeniu, lecz jej udało się ujść z życiem.

O wypadku zdążyło poinformować większość tunezyjskich serwisów sportowych. "Przekazujemy swoje kondolencje rodzinie i najbliższym Eyi. Niech spoczywa w pokoju" - przekazano w wiadomości portalu Ettachkila.

Guezguez, wspólnie z siostrą, podczas zeszłorocznych Letnich Igrzysk Olimpijskich była najmłodszą przedstawicielką swojego kraju. Co więcej, obie panie były też najmłodszymi żeńskimi uczestniczkami całej imprezy. Miały wówczas jedynie 16 lat.