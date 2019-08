Ostatniego dnia zgrupowania poszły pływać. Nie żyją mistrzyni i wicemistrzyni świata

Do zdarzenia doszło 4 sierpnia w Sewastopolu. Pomimo ostrzeżeń przed zbliżającą się burzą, 33-letnia mistrzyni świata Fatima Żagupowa i 27-letnia wicemistrzyni Jelina Gismiejewa postanowiły popływać. Wybrały zatokę Omega, na terenie miejscowego jachtklubu - miejsce, gdzie kąpiel jest zabroniona.

Według ustaleń mediów, był to ostatni dzień ich zgrupowania.

Ujawniono przyczynę śmierci Bjorga Lambrechta Bjorg Lambrecht... czytaj dalej » Pierwsza w wodzie pojawiła się Gismiejewa. Skoczyła z molo. Zaniepokojona Żagupowa, widząc, że koleżanka ma problemy, postanowiła ją ratować. Morze było na tyle wzburzone, że ani jedna, ani druga nie były w stanie wydostać się na powierzchnię.

Jak pisze gazeta.ru, z pomocą ruszyli im członkowie męskiej drużyny kickbokserów, którzy byli w pobliżu. Do wody rzucili linę. Nim Gismiejewa i Żagupowa zdołały się do niej przywiązać, zostały uderzone kolejną falą, po czym zniknęły.

Po przyjeździe na miejsce służb ratowniczych natknięto się na jedno dryfujące ciało. Próba jego wydobycia, podobnie jak wcześniejszcze podjęcie akcji ratunkowej, była niemożliwa z powodu szalejącego sztormu. Rano, gdy morze się uspokoiło, najpierw odnaleziono martwą Gismiejewą, pół godziny później zwłoki jej koleżanki.

Zbyt dobrze nie pływała

Tożsamość ofiar podał Władimir Bespaly z urzędu miejskiego w Sewastopolu. Zradził on, że Gismiejewa tuż po wskoczeniu do wody mogła zostać zniesiona przez falę i uderzyła w molo. Rosyjskie media, które rozmawiały z rodziną Żagupowej, podają, że mistrzyni świata nie potrafiła dobrze pływać i zdecydowała się wskoczyć do wody, bo zmusiła ją do tego sytuacja.

Jak podkreślają media, obie zawodniczki, mimo że często rywalizowały ze sobą w ringu, były ze sobą bardzo blisko.

Kondolencje i wyrazy współczucia przekazała rodzinie ofiar Rosyjska Federacja Kickboxingu



Wyświetl ten post na Instagramie. Федерация кикбоксинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Элины Гисмеевой (вице-чемпионка мира по кикбоксингу) и Фатимы Жагуповой (чемпионка мира по кикбоксингу). Трагедия произошла вечером 4 августа, две спортсменки по завершению сборов (3 августа состоялась завершающая тренировка), решили провести свободное время на территории яхт-клуба перед вылетом домой. Девушки пошли купаться в штормовое море, сегодня утром их тела были найдены. Федерация кикбоксинга России выражает искренние соболезнования и оказывает помощь родным и близким погибших. #скорбим #помним Post udostępniony przez Федерация кикбоксинга России (@russian_kickboxing_federation) Sie 5, 2019 o 2:52 PDT





Wiele sukcesów na koncie

Żagupowa była jedną z najbardziej utytułowanych rosyjskich zawodniczek. Oprócz tytułu mistrzyni świata, na koncie miała też mistrzostwo Europy i wiele tytułów krajowych. Na co dzień mieszkała w Moskwie, gdzie pracowała też jako trenerka podstaw kickboxingu, boksu, tajskiego boksu oraz samoobrony.



Liczne sukcesy na koncie miała także Gismiejewa. Urodzona w Murmańsku zawodniczka kontynuowała rodzinne tradycje. Jej ojciec - Almaz - to dziewięciokrotny mistrz świata w kickboxingu.