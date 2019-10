Najdłuższa kara w historii dla brutala. "Wyrzućmy go z ligi na zawsze"

Sebastian Janikowski zakończył karierę. "Strzelał jak z pistoletu" Po 19 sezonach... czytaj dalej » 29-letni Burfict występuje w lidze NFL od 2012 roku. Przez siedem sezonów grał w ekipie Cincinnati Bengals. Latem tego roku trafił do Oakland Riders. Podpisał umowę na 12 miesięcy, w ramach której miał zarobić pięć milionów dolarów. Teraz wiadomo, że całej sumy nie otrzyma.

Uderzył kaskiem w kask rywala

Amerykanin jest linebackerem, a więc zawodnikiem formacji obrony. Jego głównym zadaniem jest powalanie biegających z piłką rywali oraz atakowanie rozgrywającego, zanim ten wykona podanie. Na tej pozycji występują ludzie niezwykle silni, wysocy i szybcy. Taki właśnie jest Burfict. Ponownie jednak poważnie złamał przepisy.

Podczas weekendowego wyjazdowego starcia z Indianapolis Colts w drugiej kwarcie brutalnie zaatakował Jacka Doyle'a. To było niezwykle mocne zderzenie kask w kask. Szarżujący natychmiast został usunięty przez sędziów z boiska, a schodząc z niego jeszcze szyderczo wysyłał pocałunki do kibiców gospodarzy na Lucas Oil Stadium. Ostatecznie jego drużyna wygrała 31:24. To dla niego była jedyna radość.

Nieuzasadniona brutalność

Władze NFL szybko zareagowały na przewinienie brutala. Stwierdzono, że zawodnik wykazał się "nieuzasadnioną brutalnością" i za ten czyn został ukarany zawieszeniem. Wynosi ono 12 spotkań i jest to najdłuższa taka sankcja w historii ligi. Dotychczas "rekordzistą" w tej kategorii był Albert Haynesworth, który w 2006 roku pauzował pięć meczów.



KICK VONTAZE BURFICT OUT FOREVER!!! pic.twitter.com/91IQghasuf — Warren Sharp (@SharpFootball) September 29, 2019





Kara dla Burficta oznacza, że nie zagra on końca sezonu. Na dodatek odebrano mu prawo do wynagrodzenia. Wykluczony może się odwoływać. Ma na to trzy dni.

"Nie było okoliczności łagodzących w tym zagraniu. Taki kontakt z przeciwnikiem był niepotrzebny. Za to, co zrobił, zawodnik został ukarany finansowo i zdyskwalifikowany. Kolejny raz podjął nieuzasadnione ryzyko" - napisano w oświadczeniu.

Na niekorzyść futbolisty działało to, że w przeszłości był wielokrotnie karany i zawieszany. To najnowsze wykluczenie jest jego czwartym w karierze. Łącznie w ciągu kariery opuścił już z tego powodu 22 mecze, przez co stracił ok. 4,6 miliona dolarów. Finansowych kar w sumie zapłacił dotychczas 411 tysięcy dolarów. Teraz straci kolejne miliony.

Źródło: Getty Images Burfict został zawieszony

W amerykańskich mediach pojawia się coraz więcej głosów ekspertów i kibiców, którzy apelują, aby Burfict nie wracał już do NFL. Oczywiście kierują się względami bezpieczeństwa jego potencjalnych ofiar. "Wyrzućmy go z ligi na zawsze" - napisał niezwykle ceniony analityk Warren Sharp.

NFL to największa zawodowa liga futbolu amerykańskiego, która jest złożona z 32 zespołów. W tym momencie nie gra w niej żaden Polak. Ostatnim był kopacz Sebastian Janikowski, który występował właśnie w Raiders. Z Burfictem się jednak nie spotkał na boisku, bo zakończył 19-letnią karierę przed sezonem.