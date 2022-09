Tua Tagovailoa uderzył głową o ziemię kolejny raz. "Boże, jeden z najgorszych widoków"

Futbol amerykański odbiera zdrowie. NFL potwierdza Przewlekła... czytaj dalej » Ostatnie przerażające sceny rozegrały się pod koniec drugiej kwarty meczu Dolphins z Cincinnati Bengals. Tagovailoa został zaatakowany przez obrońcę gospodarzy Josha Tupou, którzy rzucił go na ziemię.

Powalony futbolista wylądował na głowie i bardzo mocno uderzył o boisko.

Szok neurologiczny

Chwilę potem można było zobaczyć Tagovailoę z nienaturalnie wygiętymi palcami, które miał blisko twarzy. Jak wyjaśnili eksperci, takie ułożenie palców to tzw. reakcja szermiercza (fencing response - ang.), czyli nienaturalne ułożenie ramion po wstrząśnieniu mózgu.

Jest to reakcją na szok neurologiczny spowodowany ekstremalnym uderzeniem w głowę.

Po kilkuminutowej interwencji medyków poszkodowany został zniesiony z placu gry. Zawodnik był przytomny i został zabrany do centrum urazowego w Cincinnati Medical Center, gdzie stwierdzono urazy szyi oraz głowy. Jego klub ogłosił, że może ruszać wszystkimi kończynami.



- To był przerażający moment. Tua jest objęty protokołem wstrząśnienia mózgu. Myślę, że wkrótce zostanie wypisany ze szpitala. Wszyscy jego koledzy z zespołu i ja byliśmy bardzo zaniepokojeni. Dla nas najlepszą wiadomością, jaką mogliśmy uzyskać, jest to, że nie stało się nic poważniejszego niż wstrząśnienie mózgu - powiedział trener Miami Dolphins Mike McDaniel.

Zataili pierwsze wstrząśnienie mózgu?

Brak większych obrażeń to oczywiście najlepsza wiadomość, ale jednocześnie pojawiają się wielkie wątpliwości co do działania klubu z Miami.

Tagovailoa w niedzielę także był oceniany pod kątem wstrząśnienia mózgu w trakcie spotkania z Buffalo Bills. W pierwszej części meczu po odepchnięciu przez Matta Milano mocno uderzył głową o ziemię. Po próbie wstania i przebiegnięcia kilka kroków upadł, a chwilę potem koledzy pomogli mu zejść z boiska.

Urodzony na Hawajach rozgrywający nie wyglądał na człowieka, który do końca wie, co się z nim dzieje. W przerwie przeszedł jednak wymagany przez ligę protokół wstrząsowy i pozwolono mu wrócić do gry.

Po meczu Stowarzyszenie Graczy NFL poinformowało o wszczęciu dochodzenia w sprawie oceny tamtego wstrząśnienia mózgu. Władze ligi zapewniły, że wszystko wskazuje na to, że przestrzegano właściwego protokołu.

"Zdrowie i bezpieczeństwo graczy jest podstawą misji związku. Naszym zmartwieniem teraz jest Tua i mamy nadzieję na jego pełne oraz szybkie wyzdrowienie. Nasze dochodzenie w sprawie potencjalnego naruszenia protokołu jest w toku" – napisano w oświadczeniu Stowarzyszenia Graczy NFL.

Komentatorzy telewizyjni i eksperci zasugerowali, że klub z Miami "kłamał w sprawie zdrowia Tagovailoa, aby ten mógł dalej grać".

"Uważam, że Delfiny skłamały w niedzielę na temat kontuzji Tuy i same postawiły go w tej sytuacji" - napisał trzykrotny zdobywca Super Bowl Shannon Sharpe.



"Jeśli wyjdzie na jaw, że klub z Miami skłamał, że Tua nie ma wstrząśnienia mózgu i umieścił go w składzie na kolejny mecz, to cały sztab trenerski powinien zostać zwolniony" - napisał Joe Santagato, znany youtuber zajmujący się również NFL.



"Boże, reakcja szermierki to jeden z najgorszych widoków w futbolu amerykańskim. Naprawdę, to przerażające dla Tuy" - skomentowała dziennikarka ESPN Mina Kimes.