750 tysięcy posiłków od modelki Gisele Bundchen i Toma Brady'ego

Brady to najbardziej utytułowany zawodnik w historii ligi futbolu amerykańskiego NFL. 42-letni rozgrywający, który całą dotychczasową karierę - 20 sezonów, spędził w zespole New England Patriots, w marcu podpisał dwuletni kontrakt z drużyną Tampa Bay Buccaneers.

Stąd pomysł na wsparcie tej lokalnej społeczności w dobie walki z pandemią koronawirusa. O darowiźnie poinformowała Feeding Tampa Bay, największa organizacja charytatywna świadcząca pomoc żywnościową w tej części Florydy.

We welcome @TomBrady, @giseleofficial and their family to our community and thank them as they #StandwithFTB by providing 750,000 meals to support our children, families and seniors throughout the 10 - county region that we serve.



RT to show gratitude to the Brady family! pic.twitter.com/nc2KlkqqCP — Feeding Tampa Bay (@FeedingTampaBay) April 8, 2020

Dzieci i seniorzy z jedzeniem

"Witamy Toma Brady’ego, Gisele Bundchen i ich rodzinę w naszej społeczności i dziękujemy im #StandwithFTB, zapewniając 750 000 posiłków na wsparcie naszych dzieci, rodzin i seniorów w całym regionie, który obsługujemy" - napisała organizacja na Twitterze.

Podczas pandemii zapewnia ona jedzenie dzieciom, które z reguły spożywały śniadania i obiady w szkołach oraz dokarmia lokalną społeczność dzięki mobilnym jadłodajniom.

W Tampie się zadomowili

Brady i Bundchen - supermodelka, bizneswoman i aktywistka, są małżeństwem od jedenastu lat. W Tampie wynajmują posiadłość należącą do byłego zawodnika New York Yankees, Dereka Jetera, który tego lata trafił do National Baseball Hall of Fame.