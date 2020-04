Spektakularny powrót. "Gronk" rzuca emeryturę, zabójczy duet znów razem

"Gronk" jest amerykańskim futbolistą polskiego pochodzenia. Występy w NFL zakończył w marcu 2019 roku po wygraniu trzeciego w karierze Super Bowl. W New England Patriots spędził, podobnie jak Tom Brady, całą dotychczasową przygodę z ligą zawodową. Ten duet był zabójczy, bo to właśnie silny skrzydłowy otrzymywał najwięcej podań od rozgrywającego. 30-letni zawodnik w ciągu 9 sezonów ustanowił wiele rekordów, a w 2011 roku zaliczył najwięcej przyłożeń. Do dziś jego osiągnięcia nie udało się pobić żadnemu graczowi występującemu na jego pozycji.

Welcome to Tampa, @RobGronkowski#GoBucspic.twitter.com/WM0tLyTCKk — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) April 22, 2020

Gronkowski miał jeszcze rok obowiązującego kontraktu, więc "Pats" zachowali do niego prawa. Teraz Patriots oddali go do Tampa Bay, otrzymując możliwość wyboru w 4. rundzie draftu.

- Rob Gronkowski jest jednym z najlepszych silnych skrzydłowych w historii NFL, gra z pasją i zaangażowaniem. Przez całą karierę grał u boku Toma Brady’ego, a ich osiągnięcia mówią same za siebie. Doskonale się rozumieją, a to ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu - powiedział Jason Licht, dyrektor generalny Buccaneers.

42-letni Brady po 20 sezonach przeniósł się z Patriots do Buccaneers w marcu. Na swym koncie ma sześć zwycięstw w Super Bowl, najwięcej ze wszystkich.

Po zakończeniu przygody z futbolem Gronkowski pozostał na emeryturze w formie, występując we wrestlingowej organizacji WWE.

Tampa Bay tylko raz wywalczyła mistrzostwo. W 2003 roku w Super Bowl pokonała Oakland Raiders z Sebastianem Janikowskim w składzie 48:21. Od 2007 roku natomiast ani razu nie zdołała awansować do fazy play-off.

Sezon 2020 ma rozpocząć się 10 września.