Ponad 60 futbolistów zrezygnowało z gry. Boją się koronawirusa

Najwięcej futbolistów zrezygnowało z New England Patriots - ośmiu i Cleveland Browns - pięciu.



Kolejne zakażenia w MLB, szef ligi nieugięty. "Nie podchodzę do tego jak do tragedii" Burza wokół... czytaj dalej » Tylko w trzech drużynach nikt się nie wycofał: Pittsburgh Steelers, Atlanta Falcons i Los Angeles Chargers.



Jak podkreślono w komunikacie, liczba 66 zawodników jest niewielka, gdyż możliwości rezygnacji miało łącznie 2600.

Dostaną wypłaty

Futboliści, których zabraknie w nowym sezonie NFL, mogą liczyć na wynagrodzenie. Na przykład chodzi o tych, którzy zrezygnowali ze względów zdrowotnych (spełnili specjalne kryteria, chodzi o tzw. podwyższone ryzyko) otrzymają 350 tysięcy dolarów stypendium.



Podano również, że od 21 lipca, czyli od momentu umożliwienia organizowania obozów treningowych, 56 graczy zostało zakażonych koronawirusem.



Nowy sezon ruszy za niewiele ponad miesiąc. Super Bowl zaplanowano na 7 lutego 2021 roku. Tytułu będzie broniła ekipa Kansas City Chiefs.