Znaleziono siedem ciał wspinaczy porwanych przez lawinę pod Nanda Devi

Zaginięcie wspinaczy - czterech z Wielkiej Brytanii, dwóch ze Stanów Zjednoczonych, Australijki i Hindusa - zgłoszono 31 maja. Wspinając się w rejonie Nanda Devi (7434 m), leżącym w Himalajach, wyruszyli w stronę nienazwanego dotąd szczytu na wysokości 6477 m.

Mieli napotkać na bardzo trudne warunki atmosferyczne. Nie wrócili do bazy zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, nie nawiązano z nimi łączności.

Zdjęcie członków wyprawy przed wyruszeniem w góry

Ślady po lawinie

Według agencji organizującej ich wyprawę, na trasie, którą mieli się wspinać, widać ślady po przejściu "sporych rozmiarów" lawiny.

Według agencji organizującej ich wyprawę, na trasie, którą mieli się wspinać, widać ślady po przejściu "sporych rozmiarów" lawiny.

Akcją ratowniczą kierowała Indyjsko-Tybetańska Policja Graniczna (ITBP).

Jak poinformował rzecznik grupy poszukiwawczej, Vivek Kumar Pandey, 20-osobowy zespół, który rozpoczął pracę w zeszłym tygodniu, w niedzielę dotarł do obszaru, w którym zaginęli himalaiści. - Po pięciogodzinnej operacji odnaleziono siedem ciał wspinaczy - przekazał Pandey.

Trwają poszukiwanie ostatniego ciała.

Zespół musi jeszcze podjąć decyzję, jak przetransportować ciała, które obecnie znajdują się na wysokości ok. 5500 metrów n.p.m.

Międzynarodowa grupa składała się z 12 himalaistów. Mimo trudnych warunków i zagrożenia lawinowego, niemal trzy tygodnie temu czworo członków wyprawy zostało uratowanych i podjętych przez śmigłowce indyjskich sił powietrznych.

Rejon masywu Nanda Devi w Himalajach

Polacy atakują

Szczyt Nanda Devi zamierza zdobyć polska ekspedycja, która od początku czerwca aklimatyzuje się w bazie pod górą.

W tym roku przypada 80. rocznica pierwszej polskiej wyprawy w Himalaje, która zakończyła się zdobyciem Nanda Devi przez 34-letniego Jakuba Bujaka oraz 29-letniego Janusza Klarnera. Obecna tam polska ekipa, której kierownikiem jest Jarosław Gawrysiak, chce uczcić wyczyn poprzedników.

To drugi co do wysokości szczyt Indii. Najwyższym jest Kanczendzonga (8586 m n.p.m.), trzeci ośmiotysięcznik globu (po Evereście i K2 w Karakorum).