Historyczny sukces polskich żeglarzy w legendarnych regatach

11.08 | - Wielokrotnie miałem już okazję siedzieć na jachtach morskich, regatowych, natomiast nie miałem okazji popłynąć w tak wymagających regatach. 12,13 węzłów - wydawało mi się, że to już jest szybka prędkość. Tu dochodziła ona do 25,27 węzłów, a to jeszcze nie jest koniec możliwości jachtu. Nie da się tego opisać, trzeba po prostu wejść na pokład. Dla mnie to spełnienie marzeń - powiedział na antenie TVN24 jeden z uczestników załogi VO65 Sailing Poland w regatach Fastnet Race Kuba Zborowski.

Regaty Fastnet to wyjątkowy, klasyczny żeglarski wyścig rozgrywany co dwa lata od 1925 roku. Trasa liczy 608 mil morskich i prowadzi z Cowes na wyspie Wight do Plymouth z okrążeniem legendarnej latarni morskiej Fastnet Rock. Obok słynnych regat Sydney-Hobart zaliczany jest do najtrudniejszych i najważniejszych zawodów morskich świata.

"Spełnienie marzeń"

Kapitanem najszybszego polskiego jachtu w historii na mecie Rolex Fastnet 2019 był Maciej Marczewski, co-skipperem - Tony Mutter - nowozelandzka legenda żeglarstwa, który sześć razy brał udział w Volvo Ocean Race i dwa razy go wygrał. Załoga jachtu składa się z w 1/3 z żeglarzy zawodowych - reszta z nich to amatorzy dla których żeglarstwo oceaniczne to pasja a na co dzień pracują w innych zawodach.

Źródło: materiały prasowe Załoga Sailing Poland w komplecie

- Wielokrotnie miałem już okazję siedzieć na jachtach morskich, regatowych, natomiast nie miałem okazji popłynąć w tak wymagających regatach. 12,13 węzłów - wydawało mi się, że to już jest szybka prędkość. Tu dochodziła ona do 25,27 węzłów, a to jeszcze nie jest koniec możliwości jachtu. Nie da się tego opisać, trzeba po prostu wejść na pokład. Dla mnie to spełnienie marzeń - powiedział na antenie TVN24 jeden z uczestników załogi VO65 Sailing Poland Kuba Zborowski, dziennikarz Canal+Sport.

Oglądaj Wideo: tvn24 Nasi na wielkich regatach

Do tej pory jednostka startowała w słynnych regatach RORC Caribbean600, a jesienią wystartuje w Middle Sea Race i Les Voilesde Saint-Tropez. Zimą natomiast planowane jest przewiezienie jej na drugą półkulę aby wzięła udział w regatach Sydney-Hobart.

Polacy na innych jachtach

W grupie IRC Z startowały jeszcze dwie jednostki klasy VO65 - litewski jacht Ambersail (miejsce 21.), gdzie częścią załogi byli Polacy z Przemysławem Tarnackim, który był jednym ze skipperów jachtu oraz brytyjski Team Brunel, który ukończył regaty na 24. miejscu.

Ogółem w grupie IRC Z startowało 40 najwęższych i najszybszych jednostek a w całych regatach, które dla mniejszych i wolniejszych jednostek jeszcze trwają - prawie 400.