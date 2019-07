Najszybszy nokaut w historii UFC

Na gali w Las Vegas ze znakomitej strony pokazał się między innymi Jan Błachowicz, który za zwycięstwo z Lukiem Rockholdem zarobił w sumie 142 tysiące dolarów, ale wszystko przyćmił w nocy z sobotę na niedzielę spektakularny nokaut w wykonaniu Masvidala.

34-letni fighter zdawał sobie sprawę z tego, że Askren będzie chciał jak najszybciej sprowadzić walkę do parteru, dlatego postanowił uprzedzić fakty. Po rozpoczęciu walki odczekał sekundę, po czym z impetem ruszył na rywala. W trzeciej sekundzie pojedynku w T-Mobile Arena na głowie Askrena wylądowało kolano Masvidala. Starszy o cztery miesiące zapaśnik padł jak rażony piorunem. W tym momencie było po walce, choć Masvidal zdążył jeszcze oddać dwa dodatkowe ciosy prawą ręką. Sędzia wpadł w między nich dopiero w piątej sekundzie i taki czas zakończenia walki znalazł się w protokole.



THE FASTEST KNOCKOUT IN UFC HISTORY!



SECONDS IS ALL IT TOOK FOR @GamebredFighter!



Watch LIVE now: https://t.co/rcVxsIv47upic.twitter.com/Oat5FAlGDG — UFC Europe (@UFCEurope) 7 July 2019

To najszybszy nokaut w historii organizacji UFC. Masvidal pozbawił rekordowego osiągnięcia Duane'a Ludwiga, który 13 lat temu na UFC Fight Night 3 załatwił Jonathana Goulet w sześć sekund.

"To było do dupy" - skomentował na Twitterze Askren, po tym jak parę godzin później doszedł do siebie. "Fake news. Ben dalej śpi" - odpisał mu Masvidal.

Oprócz podstawowej wypłaty w wysokości 100 tysięcy dolarów "Gamebred" dostał jeszcze dwa bonusy: 100 tysięcy za zwycięstwo i 50 tysięcy za występ wieczoru (w sobotę były cztery takie wyróżnienia).

Niedługo po gali szef organizacji UFC Dana White poinformował, że po serii badań, które nie wykazały poważnego uszczerbku na zdrowiu, Askren został wypisany ze szpitala.