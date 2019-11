Surowa kara po ciosie kaskiem w głowę. "Walczył, uderzał, używał go jako broni"

Było osiem sekund do końca spotkania, jego drużyna prowadziła z Pittsburgh Steelers 21:7, po rozpoczęciu akcji zawodnik Cleveland chciał powstrzymać rozgrywającego przeciwników Masona Rudolpha. Nie zdążył. Atak był ostry.

Między zawodnikami doszło do przepychanki. W pewnym momencie Garrett zdołał zdjąć kask z głowy przeciwnika i uderzył nim go w odkrytą głowę. Po tym zdarzeniu doszło do bijatyki z udziałem kilku innych graczy, w ruch poszły nie tylko pięści, ale też nogi.



Here's the full play. Myles Garrett hit Rudolph with his own helmet. Maurkice Pouncey (#53) threw punches and a kick. pic.twitter.com/kzJDd4Hj53 — NFL Update (@MySportsUpdate) November 15, 2019

Garrett został automatycznie wykluczony ze spotkania.

- Popełniłem błąd. Straciłem chłodną głowę i żałuję tego, co się stało. Bardzo przepraszam za moje zachowanie Rudolpha, kolegów z zespołu oraz fanów. To, co zrobiłem było samolubne i nieakceptowalne – powiedział po spotkaniu.

Zapłaci i poczeka

Mimo skruchy, kary nie uniknął. "Zaprezentował niepotrzebną agresję i zachował się w niesportowy sposób. Walczył, uderzał, zdjął kask przeciwnikowi i używał go jako broni" – napisano w oświadczeniu NFL.

Gracza Cleveland zawieszono przynajmniej do końca rozgrywek (w NFL trwa sezon regularny, potem odbędą się jeszcze play-offy.) Przynajmniej, bo został zmuszony do napisania wniosku o przywrócenie, na którego podstawie władze ligi podejmą decyzję, co do przyszłości gracza.

Dodatkowo zatrzymano mu wynagrodzenie na "czas nieokreślony". Amerykanin w ten sposób straci kilka milionów dolarów. W 2017 roku podpisał czteroletnią umowę na kwotę 30 milionów.

Kary też dla klubów i innych zawodników

To nie wszystko. Oba zespoły będą musiały zapłacić po 250 tysięcy dolarów kary. Grzywny dostali także Larry Ogunjobi z ekipy Browns oraz Maurkice Pouncey ze Steelers. Pierwszy z nich został zawieszony na jeden mecz, drugi na trzy.