Uderzył rywala w głowę jego własnym kaskiem. "Jedna z najgorszych rzeczy, jaką widziałem"

Do końca czwartkowego spotkania między Cleveland Browns i Pittsburgh Steelers pozostawały sekundy. Po rozpoczęciu akcji Myles Garrett, zawodnik Browns, natychmiast próbował powstrzymać rozgrywającego przeciwników Masona Rudolpha. Nie zdążył, ale atak był ostry. Między graczami doszło do przepychanek, która wymknęła się spod kontroli.



Próbowało ich rozdzielić dwóch innych futbolistów, ale Garrett zdołał zdjąć kask z głowy Rudolpha i zamachnął się nim na rywala, trafiając go w odkrytą głowę. Oszołomiony Rudolph rozłożył ręce i patrzył już tylko w kierunku jednego z arbitrów.



Here's the full play. Myles Garrett hit Rudolph with his own helmet. Maurkice Pouncey (#53) threw punches and a kick. pic.twitter.com/kzJDd4Hj53 — NFL Update (@MySportsUpdate) November 15, 2019



W tle trwała potężna awantura z udziałem obu ekip. Gracze z Pittsburgha próbowali wziąć odwet na Garrettcie.

Źródło: Getty Images Garrett trafił kaskiem w głowę Rudolpha

"Zawstydzające" i "niewybaczalne"

- Jedna z najgorszych rzeczy, jaką kiedykolwiek widziałem na profesjonalnym boisku - mówił Joe Buck, komentator telewizji Fox, która transmitowała mecz.



Garrett został wyrzucony z boiska na osiem sekund przed końcem spotkania. Czeka go zapewne długa przerwa w grze. Na razie nie wiadomo, ile meczów będzie musiał pauzować. O tym zdecydują władze ligi NFL.



- To, co zrobiłem, było głupie. Nie powinienem pozwalać sobie na takie zachowanie - wyznał po wszystkim futbolista Cleveland Browns.



Jego trener, Freddie Kitchens, określił je jako "zawstydzające". Kolegi z zespołu nie zamierzał bronić Baker Mayfield, który zachowanie Garretta nazwał "niewybaczalnym".



Zawodnicy Cleveland Browns wygrali z Pittsburgh Steelers 21-7. Obie drużyny spotkają się ponownie 2 grudnia.