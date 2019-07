142. miejsce na 159 zawodników. Nieudane mistrzostwa Polaka

Najlepiej w eliminacjach grupowych spisała się Ewa Trzebińska, która dzięki wygraniu wszystkich sześciu pojedynków została zwolniona z kwalifikacji bezpośrednich.



Aleksandra Zamachowska odniosła pięć zwycięstw w sześciu walkach, a następnie w 1/64 finału pokonała Yik Hei Coco Lin z Hongkongu 15:11.



Jej klubowa koleżanka z AZS AWF Kraków Renata Knapik-Miazga - po wygraniu czterech z pięciu starć grupowych - w 1/128 finału zwyciężyła Portugalkę Ines Hermino 15:4, a w kolejnej rundzie okazała się lepsza od Finki Anny Salminen 15:9.



Z kolei Barbara Rutz w grupie pokonała trzy z pięciu rywalek, a już w eliminacjach bezpośrednich wygrała kolejno z reprezentantką Indii Jyotiką Duttą 15:10 oraz Izraelką Nickol Tal 15:7.

Wymagające rywalki

W czwartek dokończenie rywalizacji. Rutz w 1/32 finału zmierzy się z 11. w rankingu światowym Amerykanką Kelley Hurley, tegoroczną mistrzynią swojego kontynentu, a Zamachowska z niżej obecnie notowaną od niej wicemistrzynią globu z 2006 roku Estonką Iriną Embrich.

Rywalką Trzebińskiej, brązowej medalistki niedawnych mistrzostw Europy, będzie siódma w tej imprezie Włoszka Alberta Santuccio, a Knapik-Miazga spotka się z reprezentującą od pięciu lat Brazylię, skąd pochodzi jej matka, Włoszką Nathalie Moellhausen.

Jedno zwycięstwo, pięć porażek

Startujący w szabli Ociński w rywalizacji grupowej odniósł jedno zwycięstwo i doznał pięciu porażek. Jedyny Polak w stawce 159 zawodników nie zakwalifikował się do fazy pucharowej i został sklasyfikowany na 142. pozycji.



We wtorek w stolicy Węgier eliminacje - do wyłonienia czołowych "64" - mają zaplanowane florecistki i szpadziści, wśród nich ośmioro reprezentantów Polski.