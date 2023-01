Atomowy strzał okazał się fatalny w skutkach

Impreza odbywa się w Indiach. Niemiecki arbiter Ben Goentgen sędziował w środę ćwierćfinał mistrzostw, w którym Holendrzy mierzyli się z Koreą Południową.

Poważnie ucierpiał w drugiej kwarcie. Przypadkowo.

To musiało boleć

Po rozegraniu karnego rzutu rożnego koreański zawodnik oddał strzał, który został przyblokowany laską przez jednego z rywali. Plastikowa, ważąca około 160 g, piłka zmieniła tor lotu, ale i tak pędziła z ogromną prędkością. Niemiec nie miał szans, aby zrobić unik. Dostał prosto w twarz. Jak mawia klasyk: boli od samego patrzenia.

Po mocnym uderzeniu sędzia stracił orientację. Zachwiał się, a po chwili upadł. W szoku byli siedzący na pobliskiej trybunie kibice, chłodną głowę zachowali za to zawodnicy, którzy szybko wezwali pomoc.



Umpire wearing this one flush in the face! #nedkor#umpire#HockeyWorldCuppic.twitter.com/0YCKrCCKon — Callum Taylor (@callumchezlct) January 25, 2023

Źródło: Imago Arbiter momentalnie upadł na ziemię Źródło: Imago Niemiec musiał skorzystać z pomocy

Złamana kość i operacja

Jak się okazało później, wykluczony jest też jego udział w innych meczach. Międzynarodowa Federacja Hokeja na Trawie (FIH) poinformowała, że Niemiec doznał złamania kości policzkowej i musi zostać poddany szybkiej operacji.

Niemiec i tak może mówić o sporym szczęściu. Jak niebezpieczne mogą być tego typu sytuacje, przekonał się jeden z brytyjskich laskarzy, który kilka lat temu, uderzony piłką w twarz, stracił wzrok w jednym oku.

Holandia wygrała mecz 5:1. W półfinałach są też Belgowie, Niemcy i Australijczycy.