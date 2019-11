Wystrzelił z motocykla, uderzył głową o asfalt. Mistrz świata ratował się jak mógł

Motocyklista dokonał cudu, by się nie wywrócić. "Obrona stulecia" Alex Marquez... czytaj dalej » 26-letni Marquez mimo cały czas młodego wieku to już legenda sportu motorowego. W 2010 roku w wieku 17 lat został mistrzem świata w klasie 125 cm3. Dwa lata później zdobył tytuł w mocniejszej kategorii Moto2.

Szóste mistrzostwo w kieszeni

W 2013 roku zadebiutował w "królewskiej" klasie, a więc MotoGP. Od razu wywalczył tytuł mistrzowski. Do tego sezonu udawało mu się to już pięciokrotnie. Jedynie w 2015 roku nie zdobył tytułu. Był wtedy trzeci w klasyfikacji generalnej.

W tym sezonie jego dominacja ponownie jest niepodważalna. Marquez na dwie eliminacje przed końcem ma już 11 zwycięstw i zapewniony szósty triumf w MotoGP.

W sobotę wystartował w kwalifikacjach w Malezji. W nich najlepiej od początku prezentował się 20-letni reprezentant Francji Fabio Quartararo. Młody motocyklista Yamahy uzyskał w najlepszym przejeździe czas 1:58.303 i to jest rekord toru Sepang.

Uderzył głową o asfalt

Wcześniej Marquez próbował dotrzymać mu tempa i planował atak. Mocno przyspieszył, ale zrobił to w momencie, gdy opony w jego maszynie nie były odpowiednio rozgrzane. To musiało się źle skończyć. Zawodnik ekipy Repsol Hondy przeleciał przez kierownicę i potem mocno uderzył całym ciałem, a przede wszystkim głową o asfalt. Uratował go kask. Hiszpan był wyraźnie oszołomiony, ale na szczęście nie stało mu się nic poważnego. Do niedzielnych zawodów ruszy z 11. miejsca.

- Teraz do końca sezonu nie będzie już łatwych wyścigów. Na tym torze nie czujemy się najlepiej, więc celem będzie miejsce w pierwszej piątce. Postaram się być na podium, ale nie będzie to łatwe, bo wystartuję z odległej pozycji – mówił Marquez.

Wiedział, że poleci na twarz

- Jeśli chodzi o mój upadek, to w pewnym momencie poczułem, że tracę kontrolę nad motorem. Chciałem zachować balans, ale wiedziałem, że i tak się przewrócę na twarz. Próbowałem tak uderzyć o ziemię, aby zrobić to największą możliwą powierzchnią. Chodzi o to, żeby zmniejszyć siłę działającą na jedną część ciała. Miałem nadzieję, że jeśli ucierpię, to w jak najmniejszym stopniu. Na szczęście, nic mi się nie stało. Najgorsze jest to, że zakończyłem kwalifikacje na tak niskim miejscu – dodawał zawodnik Repsol Honda.

Po zmaganiach w Malezji zawodnicy będą mieli przed sobą jeszcze zmagania o Grand Prix Walencji.