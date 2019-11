Łzy na konferencji. Pięciokrotny mistrz świata ogłosił zakończenie kariery

Wypadek Marca Marqueza podczas kwalifikacji do GP Malezji na torze Sepang. Hiszpan już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza świata.

14.11 | Tej smutnej decyzji kibice spodziewali się od dawna. Tegoroczne wyniki i poważne kontuzje nie pozostawiły złudzeń co do dalszej przyszłości Jorge Lorenzo. Pięciokrotny mistrz świata w motocyklowych klasach MotoGP i Moto2 ogłosił zakończenie kariery.

Decyzję 32-letni Hiszpan ogłosił podczas czwartkowej konferencji prasowej w Cheste, niedaleko Walencji.

- Zawsze myślałem, że w życiu motocyklisty są cztery-pięć znaczących dni: debiut, pierwsze zwycięstwo, pierwsze mistrzostwo świata, a potem dzień, w którym postanowisz odejść. Dla mnie ten dzień nadszedł dzisiaj. Jestem tu, by ogłosić, że najbliższy wyścig będzie moim ostatnim w MotoGP - rozpoczął emocjonalnie Hiszpan.

Na sali rozległa się burza braw. Zawodnik był wyraźnie wzruszony, jego oczy się zaszkliły.

Hiszpańscy dziennikarze już przed konferencją podkreślali, że Lorenzo wybrał nieprzypadkowy termin, bowiem w weekend w Walencji odbędzie się ostatnia runda mistrzostw świata.

Źródło: EPA/MANUEL BRUQUE Jorge Lorenzo po konferencji razem z kolegami z zespołu Repsol Honda Team

"Najlepsza decyzja"

Chociaż Lorenzo w latach 2006-2007 zwyciężał w klasie Moto2, zaś w 2010, 2012 i 2015 roku triumfował w królewskiej MotoGP, to jednak kończący się sezon jest dla niego bardzo nieudany. Hiszpan miał rozmaite kłopoty zdrowotne, opuścił cztery zawody GP i obecnie plasuje się na 19. pozycji w klasyfikacji generalnej. W najlepszym starcie był jedenasty.

- Nie byłem w stanie być szybki w normalnych warunkach i to sprawiało mi wiele problemów. Nigdy nie straciłem jednak cierpliwości. Kiedy zacząłem dostrzegać światełko w tunelu, podczas testów w Motmelo upadłem, a potem w Assen miałem bardzo poważny wypadek. Gdy koziołkowałem na żwirze, zastanawiałem się: Jorge, czy to naprawdę jest tego warte po tym wszystkim, co osiągnąłem? - wspominał.

- Myślę, że to najlepsza decyzja zarówno dla mnie, jak i dla zespołu - podkreślił.



Już wcześniej po raz czwarty z rzędu i szósty w karierze tytuł mistrzowski w MotoGP zapewnił sobie inny Hiszpan Marc Marquez.