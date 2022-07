Monika Witkowska drugą Polką, która stanęła na szczycie K2. "Poryczała się ze szczęścia"

Video: Katarzyna Czupryńska-Chabros / Fakty po południu

Polska himalaistka chce zdobyć K2 zimą

Himalaistka Magdalena Gorzowska z Chorzowa chce zdobyć K2, i to zimą. Jeszcze nikomu to się nie udało. Magdalena Gorzowska na swoim koncie ma trzy ośmiotysięczniki: Everest, Makalu i Manaslu. Ma nadzieję, że czwarty to będzie K2, ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik świata.

